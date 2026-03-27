朴子就業中心助青年首投族職場穩定　投履歷有百元禮券

▲朴子就業中心運用職得好評計畫協助青年成功就業 。（圖／朴子就業中心提供）

記者翁伊森／嘉義報導

根據行政院主計總處最新失業數據顯示，15至24歲青年失業率達11.44%，遠高於全國平均。為鼓勵青年踏出職場第一步，勞動部勞發署雲嘉南分署朴子就業中心即日起推出「青年首投族」活動！凡15至29歲青年，只要完成線上投遞履歷，經審核通過即可領取百元禮券。中心同步分享成功案例，呼籲迷惘青年善用政府資源，縮短職涯磨合期。

現年23歲的曹姓青年，去年從國立屏東大學資管系畢業後，因缺乏自信將目標限縮在行政工作，卻因適應不良僅就業8日便離職，陷入近一年的待業困境。所幸在朴子就業中心水上就業服務台就服員沈秀珠的協助下，參加「青年職得好評計畫」，透過職涯牌卡工具重新定位，精準鎖定資訊類助理職務。曹先生於今年3月成功錄取水上地區知名食品業資訊助理，他感性表示：「感謝諮詢師引導我從助理起步，穩定就業滿3個月還有3萬元獎勵金，對新鮮人幫助極大！」

▲▼ 青年首投族有禮！勞動部朴子就業中心 助社會新鮮人專業加「職」 。（圖／朴子就業中心提供）

朴子就業中心主任張春美指出，許多年輕人面對職涯感到焦慮，因此特別規劃「青年首投族」活動。凡「最近6個月內」未曾於朴子中心轄區（含太保、水上、布袋等九鄉鎮）辦理求職登記之15至29歲青年，即日起至4月30日止，透過專屬網址（https://pse.is/8urpcf）完成線上投職，符合資格者即可獲得100元面額禮券（限量20名）。

此外，勞動部針對青年推出「青年職得好評」、「青年跨域就業」等多項計畫，提供穩定就業獎勵金3萬元、初次尋職補助最高4萬8仟元及搬遷補助。歡迎青年撥打專線05-3621632洽詢，讓專業諮詢助您重新掌握職涯主控權。