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日內閣允許殺傷性武器出口　陸外交部：堅決抵制新軍國主義妄動

▲▼日本首相高市早苗。（圖／路透）

▲日本首相高市早苗。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

日本內閣會議及國家安全保障會議（NSC）今（21）日正式通過《防衛裝備轉移三原則》修正案，包括護衛艦、飛彈等具殺傷力的武器裝備將可對外輸出，牽動中日關係敏感神經。對此，大陸外交部發言人郭嘉昆表示，日本加速「再軍事化」成為現實，將對此保持高度警惕，「堅決抵制日本新型軍國主義的妄動。」

據了解，日本在二戰後武器出口僅限於「救難、輸送、警戒、監視、掃雷」等5大非戰鬥類型，此次修法廢除此框架，允准逐案審查具殺傷力武器裝備出口。輸出對象限於美國、澳洲、菲律賓及印尼等已和日本簽署防衛裝備與技術移轉協定的17個國家，未來或將與加拿大、西班牙、芬蘭洽談締結協定。

▲大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／路透）

▲大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／路透）

面對日本新修正的《防衛裝備轉移三原則》，郭嘉昆指出，中方對此嚴重關切，「正是基於日本的侵略歷史，為了防止日本軍國主義死灰復燃，《開羅宣言》、《波茨坦公告》和《日本投降書》等一系列具有充分國際法效力的文件明確規定，日本應完全解除武裝，不得維持能使其重新武裝的產業。」

郭嘉昆表示，日本憲法對本國軍力交戰權、戰爭權也做出嚴格限制，戰後日本還確立了「專守防衛」等限制軍力發展和武器出口的嚴格規範，「1972年日本政府發表對武器出口的統一見解，明確表示日本作為和平國家，慎重處理武器出口。」

郭嘉昆提到，日方近期在軍事安全領域一系列危險動向，戳穿了其和平國家和專守防衛的自我標榜，「很多專家學者擔心日本重新開啓戰爭機器，對外輸出戰爭，日本加速再軍事化是事實和現實，有實際的路線和行動，包括中國在內的國際社會將對此保持高度警惕，堅決抵制日本新型軍國主義的妄動。」

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