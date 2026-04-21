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業者建議接受「惠台」　沈有忠：國家主權、自由民主不是交易事項

▲▼陸委會副主委沈有忠出席「從『習鄭會』前瞻『川習會』-探討中共對臺政策」座談會。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委沈有忠。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

對岸在「鄭習會」後宣布10項惠台政策，商總日前串連七大公協會，建議政府考慮接受。陸委會副主委沈有忠表示，國家主權、自由民主不是交易事項，兩岸涉公權力事項請直接與我民選政府交流協商，政府也將加強與業者輔導溝通，看清中共政治意圖，勿再次落入中共「養套殺」的陷阱。

沈有忠21日參加「從『習鄭會』前瞻『川習會』－探討中共對台政策」座談會，他提到，中共「十項促進兩岸交流合作政策措施」是分化台灣與「促統促融」的政治工具。強加政治前提，並且欠缺與我政府的協議與制度化的保障，只會讓台灣相關產業陷入中共的統戰圈套。

沈有忠呼籲，國家主權、自由民主不是交易事項，兩岸涉公權力事項請直接與我民選政府交流協商；政府也將加強與業者輔導溝通，看清中共政治意圖，勿再次落入中共「養套殺」的陷阱。

沈有忠示警，中共重新包裝所謂「十項促進兩岸交流合作政策措施」做為「習鄭會」的大禮包，內容多為過去因政治因素遭北京片面終止的兩岸經貿與交流措施，「這種先與特定政黨接觸，而後在傷害國家主權的政治前提下宣布對台政策的作法，已經屢見不鮮。」

▼「鄭習會」在北京舉行。（圖／翻攝新華社）

▲▼ 鄭習會、2026.4.10 。（圖／翻攝 新華社）

沈有忠提到，中共對於相關措施強加「九二共識」和「反對台獨」的政治前提，凸顯中共對台政策具有「政治化」、「工具化」、「武器化」的本質。按照過去經驗顯示，中共的目的就是藉由「時開時禁」和「區隔對待」的作法，操作統戰分化、並對特定產業「養套殺」，甚至在選舉期間成為「介選」的工具。這種作法一方面傷害國家主權，二方面也將使特定產業再次落入被套牢的長期風險。

沈有忠指出，近年來中國大陸經濟持續下行，台商及外資均紛紛撤離。以外商對中國投資（FDI）為例，2023年迄今連續衰退，幾近腰斬。台商與外商都在加速撤離中國市場，台灣也加速和全球市場接軌、強化全球布局，並且在近年交出亮眼的成績單，實在沒有理由在中國經濟持續下行的情況下，還要走回依賴中國市場的不歸路。

沈有忠說，中共企圖透過與特定政黨的合作，以傷害國家主權的政治條件為交流前提，目的是「以商逼政」，加速「融台」及「統一」的進程。

▲▼陸委會副主委沈有忠出席「從『習鄭會』前瞻『川習會』-探討中共對臺政策」座談會。（圖／記者蔡紹堅攝）

沈有忠指出，任何對於兩岸涉公權力的項目，拒絕政治前提、直接與我民選政府對等協商，是政府始終未變的立場。中共這種「開開斷斷」、不願面對中華民國政府，只與特定政黨在特定政治前提下接觸的作法，才是兩岸交流難以相向而行的核心原因。

沈有忠強調，政府基於維護國家整體最大利益的責任所在，必須嚴格把關，讓兩岸交流不要再落入由中共任意擺佈的陷阱，政府也希望業者能看清中共對台政策的本質和風險，和政府站在一起，共同要求對岸回到既有的兩岸互動機制，就涉及公權力事項與我民選政府務實協商，才能真正保障產業界、農漁民的利益及兩岸健康有序交流。

沈有忠重申，台海議題攸關地緣政治及全球經濟繁榮，絕對不是中共宣稱的內政問題，也不是「中國人的家務事」，國際友盟對台灣的支持更不是所謂「外力介入」。

沈有忠還說，所謂的和平，不能用國家主權以及自由民主去妥協交易，而是應該要靠實力去捍衛，「政府將積極與國際社會持續溝通，表達台灣強化自我防衛的決心，堅持與自由民主的友盟國家合作，來確保國家主權以及兩岸穩定的現狀。」

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