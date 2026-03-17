陸「躺平世代」下的青年養老院　月付千元可打工換宿...45歲以上不能住

記者魏有德／綜合報導

大陸青年（16-24歲，不含在校生）失業率近年持續處在高點，2025年8月數據為18.9％，達該年最高峰，並隨著進入年末而略降至16.5％。在此環境下，社會上出現不少年輕人入住「養老院」的新生活模式，一方面在高齡化的現象中，成為社會照護的一份子，另一方面還能以較便宜的房租「換宿」，成為就業的中轉站，甚至變成投入康養照護的新動力。

▲四川成都青年養老院。（圖／翻攝川觀新聞）

此外，還有一種「青年養老院」的模式存在於大陸社會，這類青年養老院與「青年旅社」不同，非是提供長期居住或看護的社福機構，較趨近「打工換宿」的模式，往往設立在遠離都市塵囂的郊區，有著自然風光與日月星辰為伴，讓人有種「世外桃源」的鬆弛與「躺平」感。

▲年輕人可以入住或透過打工換宿的方式生活。（圖／翻攝川觀新聞）

《川觀新聞》曾在2025年採訪多名入住天府新區內某青年養老院的住客，這批青年都是所謂的00後青年，部分住客還從掏腰包住宿轉變為打工換宿，成為兼職人員，就是為了逃離都市的鋼筋水泥叢林和生活壓力。

▲陳茜。（圖／翻攝川觀新聞）

陳茜，2000年生，她表示，原本在城市大樓裡上班，隔著水泥鋼筋看著外面的晴雨變化，「感覺好難受。」她強調，很多住客都是自由職業者，「在這裡不是躺平，而是在躺平中，學會學習更多的東西。」

2003年出生的羅萌萌則是一直在「體制內」實習，畢業後選擇到「青年養老院」入住並兼職設計，她透露，原先每天做的事情比較反覆，「還是比較喜歡在一個環境下可以激發創造力的東西。」

這間「青年養老院」的主理人楊創世表示，每個月只要1200元人民幣（約5500元新台幣），也可以通過勞作、農耕來換取食宿。對此，在青年養老院兼職接待工作的劉雨丹表示，總有人想去農村，想去不「捲」的地方待一下。

這間青年養老院的牆上，掛著住客手繪的標語，寫著「和有趣的人一起浪費時間」，似乎也道盡選擇遠離塵囂的年輕人，心中的吶喊的聲音。陳茜認為，魚和熊掌不可兼得，「現在魚有一半，熊掌也有一半，夠了，不能太貪心。」