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大陸 大陸焦點 特派現場

日發生7.5強震　女主播談笑採訪「秒變臉」報導快訊

▲▼ 日本女主播「一秒」變臉播報地震 。（圖／翻攝 新京報）

▲日本這位女主播地震前與來賓輕鬆對談。（圖／翻攝 新京報）

記者任以芳／綜合報導

日本昨20日發生7.5級強震，當時一名日本女主播與嘉賓笑著討論天氣話題，地震警報出現後，立馬切換到嚴肅的播報狀態。女主播的「秒切換」展現自身專業素養。

一名日本女主播正與嘉賓談笑，在接獲警報的瞬間，專業地秒切換至嚴肅播報模式，冷靜引導民眾避難，這段「變臉」畫面隨即在網路上引發熱議。

日本昨20日當地下午4時53分發生強震，根據日本氣象廳最新數據，規模上修至7.5。這場地震引發海嘯警報，岩手縣各港口預估將出現高達3公尺的海嘯。地震發生後，部分新幹線列車暫停行駛。

▲▼ 日本女主播「一秒」變臉播報地震 。（圖／翻攝 新京報）

▲地震發生當下，女主播「秒變臉」嚴肅播報快訊 。（圖／翻攝 新京報）

這起強震引發陸媒大篇幅報導，地震當下，一名日本女主播與嘉賓談笑，接獲警報的瞬間，專業「秒切換」嚴肅播報模式，冷靜引導民眾避難，這段「變臉」畫面引發大陸網友熱議。

許多網友大讚，媒體反應展現高度專業，尤其速報跳出瞬間，女主播「秒切換」語氣與表情瞬間變得嚴峻。許多網友大讚訓練有素，不是蹲在地上說好可怕、好害怕之類的話，冷靜態度在第一時間平撫民眾恐慌情緒。

綜合陸媒報導，強震襲擊日本東北，岩手大學內的儀器一度劇烈晃動，宮古市居民也緊急往高處避難。海嘯警報隨後解除，日本氣象廳嚴正提醒，未來一周要警惕同等規模的餘震。

一名剛到日本20天的大陸留學生心有餘悸地描述，當時他在11樓上課，大樓晃動劇烈到「像喝醉酒一樣」。所幸在教授與同學冷靜引導躲避桌下後，平安度過這場「來日首震」，目前當地交通與生活機能已逐步恢復正常。

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