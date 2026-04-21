被公開暫停解放軍海軍採購資格　北京知名企業列失信黑名單

▲ 涉嫌圍標串標，麥孚營養科技（北京）有限公司被暫停海軍採購資格 。（圖／翻攝 軍隊採購網）

記者任以芳／綜合報導

大陸軍隊採購網昨20日發布重大處理公告，針對特醫食品指標廠商「麥孚營養科技（北京）有限公司」祭出重罰。公告指出，該公司在參與軍隊採購活動期間，涉嫌存在「圍標串標」等嚴重違規失信行為，經海軍採購管理部門調查屬實，決定自2026年4月20日起，正式暫停其參加海軍範圍內所有物資、工程及服務的採購資格。

綜合陸媒報導，根據 《關於對麥孚營養科技（北京）有限公司暫停處理公告》顯示，經調查，麥孚營養科技（北京）有限公司在參加軍隊採購活動中，涉嫌存在違規失信行為。

根據大陸軍隊供應商管理相關規定，自2026年04月20日起暫停其參加海軍範圍物資工程服務採購活動資格。在暫停期內，法定代表人郭海峰控股或管理的其他企業暫停參加上述範圍軍隊採購活動，授權代表朱田峰列入黑名單，暫停代理其他供應商參加上述範圍軍隊採購活動。

官網顯示，被列入禁止名單的麥孚營養是專業臨床營養整體方案提供者，也是大陸率先進行國際化戰略佈局的特醫食品企業。公司於2016年成立，運營中心位於北京，是一家專注於特醫食品研發、生產、推廣和運營為一體的國際化公司。

麥孚營養通過股份收購、技術受讓和自主研發等方式，擁有歐洲品牌，美國品牌和麥孚品牌三大系列，全方位涵蓋特醫食品品類。在圍手術期、蛋白營養不良、腸道疾病、腫瘤、肝腎疾病等多個領域具有獨特技術優勢。

目前大陸海軍方面尚未披露具體的串標細節，公告僅重申對採購違規採取零容忍態度。