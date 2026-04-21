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習近平同沙國王儲穆通話　籲停火止戰「荷莫茲海峽應正常通行」

▲▼中國國家主席習近平。（圖／路透）

▲中國國家主席習近平與沙國王儲通話呼籲立即止戰、荷莫茲海峽應該保持通行。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

中國國家主席習近平昨20日下午應約同沙烏地阿拉伯王國（簡稱沙烏地）王儲兼首相穆罕默德通電話。針對當前持續震盪的中東海灣局勢，習近平強調，荷莫茲海峽應保持正常通行，中方主張立即、全面停火止戰，並支持地區國家構建睦鄰合作的共同家園。穆罕默德則表示，沙方願同中方加強協調，確保海峽航行安全，防止戰火重燃。

習近平指出，中方高度重視發展對沙關係。今年是兩國全面戰略夥伴關係建立10周年，中方願同沙方深化戰略互信，擴大各層級交往，持續拓展中沙關係的廣度和深度，為中國同阿拉伯國家關係發展發揮示範作用。

針對當前中東海灣地區局勢，習近平強調，中方主張立即、全面停火止戰，支持一切有利於恢復和平的努力，堅持通過政治外交途徑化解爭端。

習近平明確指出，荷莫茲海峽應該保持正常通行，這符合地區國家和國際社會共同利益。中方支持地區國家構建睦鄰、發展、安全、合作的共同家園，把前途命運掌握在自己手中，促進地區長治久安。

穆罕默德表示，沙中關係是戰略性的，發展對華關係對沙烏地至關重要。當前中東戰事損害海灣國家安全，嚴重影響世界能源供應和經濟運行。沙烏地致力於通過對話解決矛盾分歧，希望避免局勢升級。

穆罕默德強調，中國是負責任的世界大國，一貫秉持公正立場。沙烏地願同中方加強溝通協調，維護停火局面，防止戰火重燃，確保荷莫茲海峽航行安全和自由，共同尋找實現地區長治久安的辦法。

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