中國油價漲勢止步　2026年首次調降

▲中國油價終止連6漲。（圖／CFP）



文／中央社

中國油價連6漲止步，今年首次調降。中國國家發改委宣布，從21日午夜12時起調降汽、柴油（標準品）每公噸價格，專家評估，私家車50公升油箱加滿可省人民幣22元（約新台幣101元）。

中國國家發改委今天下午公告，根據國際市場油價變化，21日午夜12時（22日0時）起，汽、柴油（標準品）價格每公噸分別調降555元、530元。

國家發改委表示，7日中國國內成品油價格調整以來，國際市場原油價格劇烈震盪，前幾天大幅回落後，20日再次出現較大幅度上漲；不過這次調價的前10個工作日平均價格，仍低於上次調價前10個工作日平均價格。

中國油價每10個工作日調整一次，今天為今年第8個油價調整公告日，油價首次調降，中國油價在此之前已經連6漲。

澎湃新聞21日報導指出，按全國平均來看，國家發改委公告調幅折合換算後，92號汽油、95號汽油、0號柴油每公升將分別調降0.44元、0.46元、0.45元。

卓創資訊成品油分析師許磊表示，在這波油價調整後，私家車單次加滿50公升油箱將可省下22元，民眾自駕通勤和五一假期的外出成本將下降。

許磊指出，市場持續關注中東地緣緊張局勢，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）航運目前仍處於停滯狀態，不過地緣風險外溢效果較先前有所消退。

澎湃新聞報導提到，中東衝突導致國際原油價格大幅上漲，中國政府曾經兩度出手調控成品油價格，分別在3月23日、4月7日調價時宣布，對於成品油價格採取調控措施。