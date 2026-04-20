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腰椎瞬間爆裂！　25歲女下樓梯滑手機…慘踩空致「下肢癱瘓」

▲25歲女走路滑手機踩空。（AI協作示意圖／記者廖翊慈製作，經編輯審核）

▲25歲女走路滑手機踩空。（AI協作示意圖／記者廖翊慈製作，經編輯審核）

記者廖翊慈／綜合報導

中國深圳一名25歲女子小秋（化名）日前下樓梯時低頭滑手機，不慎踩空重摔，當場劇痛難耐，隨即無法站立，甚至出現下肢癱瘓與大小便失禁情況，送醫後確診為嚴重的腰椎爆裂性骨折，一度面臨終身癱瘓風險。她回憶事發當下仍心有餘悸，「我不會這輩子就完了吧，我還這麼小、這麼年輕。」

據《封面新聞》報導，小秋當時踩空後臀部直接重擊台階，強烈衝擊力導致腰椎瞬間爆裂，骨折碎片向後移位壓迫脊髓神經，椎管空間被擠壓至原本的約三分之一。醫師指出，這類傷勢極為嚴重，若未及時處理，恐造成不可逆的神經損傷。

由於情況危急，醫療團隊連夜進行手術，歷時約3.5小時。考量神經組織脆弱，過程中避免使用電動器械，改以人工方式清除壓迫神經的骨塊，成功為其減壓。醫師指出，儘管手術後椎管已恢復，但是否能完全恢復行走能力與自主排泄功能，仍需長期觀察與復健。

▲▼餅乾碎裂。（AI協作圖／記者廖翊慈製作，經編輯審核）

▲脊椎如「折斷餅乾」般塌陷。（AI協作圖／記者廖翊慈製作，經編輯審核）

醫師進一步說明，下樓梯時人體因重心前移與重力加速，一旦失足，臀部承受的衝擊力可達體重的5至7倍，容易造成脊椎如「折斷餅乾」般塌陷，即使是年輕人也無法承受此類瞬間力量。

此外，低頭使用手機也被認為是關鍵風險因素之一。專家指出，人在分心操作手機時，對環境變化的反應會延遲約0.87秒，相當於在幾乎未完整感知台階情況下行走近1公尺，極易發生踩空意外。相關數據顯示，約68%的18至35歲族群有邊走邊使用手機的習慣，「僥倖心理」往往成為事故發生的主因。

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