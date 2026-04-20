商總籲接受「惠台」　陸委會：政府絕不會站在人民對立面

▲陸委會主委邱垂正（右）、陸委會副主委梁文傑（左）。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

全國商業總會20日串連七大公協會召開記者會，呼籲政府接受大陸惠台措施。對此，陸委會表示，政府非常重視並傾聽業者意見，但也呼籲業者能以國家整體利益和主流民意為依歸，和政府一起行動，促進健康有序的兩岸交流，「政府的責任就是維護國家整體最大利益，絕對不會站在產業及人民的對立面。」

陸委會提到，政府支持健康有序的兩岸交流，但任何交流措施都不應附帶政治前提，更不應成為特定政黨政治交易的籌碼。

陸委會指出，中共發布十項涉台措施，不僅是國共私相授受的政治交易，而且許多是以「九二共識」及「反對台獨」作前提，明顯是以主權妥協退讓，甚至讓中共將公權力延伸至台灣，在我內部進行分化，企圖影響選舉的統戰滲透作為，這無疑違反了國家整體利益和主流民意；相信絕大多數業者若看清十項措施的本質及可能危害，都會持保留態度，支持政府立場。

▼商總串連七大公協會一同召開記者會。（圖／記者黃國霖攝）



陸委會提到，檢視這十項措施所涉及的民生議題，例如兩岸空中客運直航正常化、恢復福建及上海居民赴台自由行等，政府立場非常清楚，凡屬公權力事務，皆是以務實態度持續進行檢討，如空中客運直航，目前已開放15個定期航班及13個包機航點，已開放航班航權的使用率僅7成出頭；我方航空業者載客率僅6成多；包機航班迄今無人申請，「在這種狀況下，如何奢談全面開放空運直航？」

對於陸客來台，陸委會指出，無論是團體旅遊或「自由行」，為確保健康有序的觀光交流，避免重蹈覆轍、因中共當局「說停就停」致衝擊旅遊秩序及造成業者重大損失，政府已多次重申，應由觀光小兩會先進行協商，作出妥適安排。這也是政府應盡的把關責任。

陸委會說，至於農漁產品輸中、遠洋漁船靠泊中國設施、台灣食品生產企業在中國註冊問題、允許台灣影視產品進入中國市場等，皆是中共反覆政治操作、以無中生有理由「時開時禁」的措施。商總訴求中方盡快公布相關措施的具體內容，並應一視同仁，不要對藍綠差別對待，確實指向問題核心，「但試問，中共當局指定在國共合作架構下、且設置政治前提，有可能放棄政治操作，不分顏色、提供所有業者便利嗎？其實答案不問可知。」

陸委會提到，商總及各產業公協會基於職責，反映部分業者的意見，政府可以理解，但希望業者也能了解，政府的責任就是維護國家整體最大利益，絕對不會站在產業及人民的對立面。

陸委會強調，未來將和相關機關將持續加強與產業界的溝通，進而促成產官合作，以一致行動，要求並迫使中共撤除政治前提及各種政治考量與安排，回到既有的兩岸互動機制，與我政府進行務實的協商，如此才能確保兩岸交流的健康有序及永續發展。