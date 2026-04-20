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大陸 大陸焦點 特派現場

怪鳥天天報到在窗戶「以糞作畫」　陸專家：是烏鶇...復仇心理很強

▲大陸網友家中窗戶被「烏鶇」襲擊，用鳥糞亂塗，讓她不堪其擾。（圖／翻攝瀟湘晨報）

▲大陸民眾家中窗戶被「烏鶇」襲擊，用鳥糞亂塗，讓她不堪其擾。（圖／翻攝瀟湘晨報，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸近期有部分網友反映住家窗戶天天遭怪鳥報到，用排泄物「攻擊」，經監視畫面顯示，是一種名為「烏鶇」的鳥類所為，引起外界關注。對此，長沙市野生動植物保護協會會長周燦英表示，烏鶇具有明顯攻擊與記憶行為，復仇心理很強，可能因特定對象曾出現「過激行為」產生「報復」反應，待繁殖期過後才會攻擊性降低。

《瀟湘晨報》報導，網友安裝的監控視頻（影片）顯示，早上8點左右，一隻烏鶇一閃飛過，陽台玻璃上留下一道屎跡。陽台上一隻貓則盯著飛過的烏鶇。

▲大陸網友家中窗戶被「烏鶇」襲擊，用鳥糞亂塗，讓她不堪其擾。（圖／翻攝瀟湘晨報）

該網友上網求助後，曾嘗試在陽台玻璃貼上老鷹圖像驅趕，但隔日清晨烏鶇仍持續飛掠並留下排泄物。類似情況也出現在其他網友分享的資訊中，有人表示「長期遭同一隻烏鶇騷擾」，甚至會隨家中飼養的貓活動區域，在不同窗戶留下排泄物。

有網友透露，將貓隔離、不讓烏鶇看見後，這種類似報復的行為曾暫時停止，但隔年仍會再度出現；也有人提到，破壞鳥巢後，曾遭烏鶇持續攻擊或排泄物「報復」。

對此，周燦英分析稱，烏鶇、八哥等鳥類具有較強記憶與攻擊性，若曾受到刺激，可能透過排泄或俯衝等方式進行反應，且多有明確目標，可能是動物或人。

周燦英建議，一般民眾可透過拉上窗簾、遮蔽視線方式，減少烏鶇辨識目標，長期下來或能降低其行為，相關攻擊行為多發生於每年3月至7月，屬於繁殖期期間，雄鳥攻擊性較強，待繁殖期結束後，行為通常會明顯減弱。

公開資訊顯示，烏鶇被大陸列入「有重要生態、科學及社會價值的陸生野生動物名錄」內，尤其在種子傳播上有著重要關鍵作用，還可控制農作物害蟲的數量。

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