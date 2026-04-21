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帶恆河水回台一個月「瓶子長黑垢」！台男挨轟急道歉：倒回印度

印度恆河。（圖／達志影像／美聯社）

▲有民眾將恆河水帶回台灣，擺放一個月裡面長黑色漂浮物。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者柯振中／綜合報導

一名男子日前到印度旅遊，帶了恆河水回到台灣，沒想到擺放了一個月以後，瓶內的恆河水開始出現漂浮物，事件引發討論後，男子也受到許多撻伐。對此，男子為了彌補錯誤，選擇搭機返回印度，再把2瓶恆河水處理掉，並且也向觀眾們致歉。

印度恆河水帶回台　1個月變質「長黑垢」

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這名男子本月10日在社群軟體上發文，指稱自己到印度旅遊，並且從恆河帶了2罐水回台，沒想到擺放了一個月以後，水裡開始出現綠色青苔，以及黑色的不明漂浮物，而他也拍攝了影片，向觀眾展示瓶裝恆河水的現況。

事件在社群軟體上引發討論後，不少人留言砲轟，「你到時候倒掉，說不定會引發全台的病毒感染，或有什麼印度專屬疾病爆發」、「你要遺棄這瓶時，拜託請徹底加熱煮沸消毒。我不想類似什麼肺炎病毒那種疾病再在台灣循環一次」、「請版主一定要充分加熱消毒再處置，這真的不能開玩笑，拜託。」同時也有人標註衛福部的帳號，希望政府能夠介入處理。

▲▼印度恆河。（圖／路透社）

▲民眾帶恆河水回台灣，引起許多網友砲轟。（示意圖／路透社）

緊急搭機回印度「歸還」　拍片鞠躬道歉

由於引起了軒然大波，男子拍攝影片向觀眾致歉，並且在鏡頭前鞠躬。同時他也拍攝了自己帶恆河水上機的影片，強調會「帶回去印度」再做處理，希望大家能夠安心。

連印度司機都怕！見變質黑水狂喊：NoNo

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此外，男子後續也更新處理恆河水的影片，他抵達印度以後，詢問計程車司機是否會飲用恆河水，對方雖然給出「Yes」的答案，不過看見他保存的水以後，態度立即轉變，雙手離開方向盤合十，接著說出「No No」，讓他不禁調侃「這老哥也會怕啦」。

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