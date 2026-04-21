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總統出訪被迫暫緩！林佳龍：外交部努力到最後一刻　已先向史國說明

▲▼外交部長,林佳龍 。（圖／記者徐文彬攝）

▲外交部長林佳龍。（資料照／記者徐文彬攝）

記者詹詠淇／台北報導

總統賴清德預計22日出訪我國在非洲唯一的邦交國史瓦帝尼，但因包括塞席爾（Seychelles）、模里西斯（Mauritius）、馬達加斯加（Madagascar）臨時取消飛航許可，經評估後暫緩行程。對此，外交部長林佳龍今（21日）表示，很遺憾3國臨時撤回飛航許可，「外交部努力到最後一刻，並先向史國說明」，基於總統、全體訪團成員與飛航安全的最高考量，仍必須做出行程暫緩的決定，外交部嚴正譴責中國以政治力干預國際民航正常運作，甚至將飛航情報區政治化、武器化。

外交部長林佳龍今（21日）晚間在臉書表示，原定明早，總統賴清德將前往友邦史瓦帝尼訪問。很遺憾，因航程途經的部分國家，包含塞席爾、馬達加斯加與模里西斯在已核發飛越許可後，又臨時撤回，外交部努力到最後一刻，並先向史國說明。基於總統、全體訪團成員與飛航安全的最高考量，仍必須做出行程暫緩的決定。

林佳龍指出，外交部嚴正譴責中國以政治力干預國際民航正常運作，甚至將飛航情報區政治化、武器化，這除了是對台灣的打壓，更是對國際飛航安全、飛航自由，以及以規則為基礎國際秩序的挑戰。

林佳龍強調，台灣是主權國家，2300萬台灣人民有權走向世界。任何威權脅迫，都無法改變我們與世界連結的決心。因為台灣，本來就是世界的一部分。

林佳龍也說，感謝史瓦帝尼王國，也感謝這段過程中所有協助我方交涉的友盟與理念相近國家。這樣的手段不會是最後一次，「越是面對打壓，我們會更冷靜和堅定」，努力守住台灣的尊嚴，繼續一步步走向世界。

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