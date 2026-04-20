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男子騎車遭「蚊子入眼」揉眼竟讓視力剩0.04　醫嘆：角膜全腐爛

▲蚊子。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲胡先生的眼睛遭蚊子攻擊。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者廖翊慈／綜合報導

春夏蚊蟲大量出沒，不少人騎車或戶外活動時，常遇到飛蟲誤入眼睛的情況，多數人習慣揉一揉就算了，但這個看似無害的動作，卻可能帶來嚴重後果。福建一名胡先生日前騎電動車時遭飛蚊鑽入眼中，當下僅簡單處理未就醫，沒想到短短時間內視力急劇下降，最終確診為真菌性角膜潰瘍，差點釀成失明悲劇。

據《光明網》報導，胡先生表示，當時飛蚊進入左眼後，他只用手揉了幾下，待異物感消失便未再理會。不料不久後左眼開始出現視力模糊情況，且持續惡化，才緊急前往醫院檢查。結果顯示，他右眼視力為0.6，但左眼僅剩0.04，視力幾乎喪失。

▲▼男子的眼角膜全腐爛。（圖／翻攝自光明網）

▲男子的眼角膜全腐爛。（圖／翻攝自光明網）

醫師指出，真菌性角膜炎比一般細菌感染更為棘手，真菌會如同「樹根」般往角膜深層生長，常規抗生素難以發揮作用，而抗黴菌藥物滲透性較差，一旦延誤治療，恐導致角膜穿孔甚至眼球損毀。

武漢愛爾眼科漢口醫院院長曾慶延表示，「蚊蟲入眼之後，本身可能帶有尖利刺爪，會破壞角膜上皮屏障，而其攜帶的真菌就可能趁機進入角膜，引發感染甚至潰瘍。」

胡先生入院後，醫療團隊立即制定治療方案，經過約一週的規範治療後，症狀才逐漸緩解。不過醫師強調，真菌感染初期症狀不明顯，且治療難度高，若處理不當，病情往往難以控制。

醫師也提醒，春夏戶外活動應加強眼部防護，可配戴護目鏡降低風險；若飛蟲入眼，切勿用手揉，應立即用清水或生理食鹽水沖洗。曾慶延提醒，「如果處理後仍覺得不舒服，甚至出現眼紅或視力下降，一定要儘早就醫檢查。」

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