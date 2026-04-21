男子參加減肥營「3天身亡」　家屬崩潰：生前曾反映無法排便

▲涉事減肥營。（圖／翻攝自微博，下同）

記者廖翊慈／綜合報導

為了減肥迎接人生大事，卻在短短幾天內猝逝。山東泰安一名男子日前報名封閉式減肥訓練營，準備在訂婚前瘦身，未料入營僅3天便被發現陳屍宿舍床上，送醫時身體已僵硬，死因至今不明，事件也引發外界對減肥營安全管理的質疑。

據《荔枝新聞》報導，死者為侯女士的哥哥，於4月13日前往「泰山美萊減肥訓練營」參加56天封閉式減重課程，費用2760元（人民幣，下同，約台幣1.2萬元），目標減重約35斤。家屬表示，男子過去曾參加過該機構訓練，覺得效果不錯，此次為準備訂婚再次報名。

然而入營後不久，男子身體狀況出現異常。侯女士指出，哥哥在4月15日與她通話時曾提到「身體不舒服」，也向教練反映排便困難，但未立即就醫。監視器畫面顯示，當晚其房門整夜敞開、燈光未關。直到4月16日上午9時許，工作人員查房時，才發現其倒臥床上，送醫後確認死亡，且已出現僵硬狀態。

家屬質疑，訓練營在夜間未落實巡查機制，錯失搶救時機，「中間那段時間沒有任何一個人去巡邏或查看」，導致悲劇發生。另指出死者2月底曾進行痔瘡手術，雖術前檢查未見異常，但訓練營是否完整評估其健康風險仍存疑。目前家屬尚未進行屍檢，詳細死因仍待釐清，當地警方表示案件仍在調查中。

對此，訓練營負責人夏女士回應，依規定學員前三天為適應期，不安排正式訓練，因此認為事件「與訓練無直接關聯」。她也表示，基於尊重學員隱私，僅會不定期巡查，加上近期天氣炎熱，不少學員習慣開門睡覺。至於責任歸屬，則強調「以官方調查為準，需要承擔的責任會承擔」。

不過事件也暴露出減肥訓練營潛在風險。有分析指出，該機構成立時間不長，醫療與健康評估機制恐不完善，且多數減肥營缺乏駐點醫護與急救設備，一旦發生突發狀況，容易延誤黃金搶救時間。

此外，專家也提醒，過度激進的減重計畫可能帶來健康風險。一般醫學建議，大體重族群每月減重不宜超過體重的5%，而本案設定56天減重35斤，明顯高於安全範圍，恐增加心血管負擔，甚至引發猝死等意外。