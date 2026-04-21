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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陸委會指10惠台措施為統戰　綠黨團：政府非限制交流而是繫安全帶

▲▼民進黨團幹事長莊瑞雄、書記長范雲召開輿情回應記者會。（圖／記者詹詠淇攝）

▲民進黨團幹事長莊瑞雄、書記長范雲召開輿情回應記者會。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

全國商業總會20日串連七大公協會召開記者會，呼籲政府接受中國惠台措施。陸委會回應，政府非常重視並傾聽業者意見，但也呼籲業者能以國家整體利益和主流民意為依歸，和政府一起行動，中共十項涉台措施明顯是以主權妥協退讓，企圖影響選舉的統戰滲透作為。民進黨團今（21日）擺「政府不是限制交流，是繫上安全帶」手板在桌上，黨團幹事長莊瑞雄說，其實大家都跟產業界會站在一起，「過度的政治條件其實就是對於兩岸經貿的一個干擾」。

針對全國商業總會串連七大公協會召開記者會，呼籲政府接受中國惠台措施。陸委會昨表示，政府非常重視並傾聽業者意見，但也呼籲業者能以國家整體利益和主流民意為依歸，和政府一起行動，促進健康有序的兩岸交流，「政府的責任就是維護國家整體最大利益，絕對不會站在產業及人民的對立面」。

陸委會指出，中共發布十項涉台措施，不僅是國共私相授受的政治交易，而且許多是以「九二共識」及「反對台獨」作前提，明顯是以主權妥協退讓，甚至讓中共將公權力延伸至台灣，在我內部進行分化，企圖影響選舉的統戰滲透作為，這無疑違反了國家整體利益和主流民意；相信絕大多數業者若看清十項措施的本質及可能危害，都會持保留態度，支持政府立場。

民進黨團幹事長莊瑞雄、書記長范雲今（21日）召開輿情回應記者會，並放出「政府不是限制交流，是繫上安全帶」手板在桌上。莊瑞雄表示，這一題不只陸委會會講是統戰，台灣大多數民眾也會認為這種所謂的惠台十大措施，其實隱含非常深的政治目的，畢竟它設定很大的政治前提，如果是真正惠台，怎麼會是國民黨主席鄭麗文去握手以後，才來宣布這些措施？

莊瑞雄強調，任何兩岸間的經貿，民進黨也好，台灣民眾也好，大家期待健康正常有序的經貿，台灣跟中國已加入WTO，真正國際貿易或兩岸經貿往來，只要按照國際規範，大家正常交流，相信沒有人會反對。

莊瑞雄認為，突然來個惠台，國際上任何經貿交流，很少去針對一個國家「我給你特殊一個好處」，這次就設定很多前提，一直在講「九二共識」之下，大家看到風險，就是所謂的一中、一國兩制，這些政治前提，民進黨也好，「台灣很多的一個民眾其實吞不下去啦」。

莊瑞雄指出，民進黨希望兩岸交流能非常正常，不要設定太多前提，而中國惠台措施設定太多政治前提，這就不健康了。民進黨也看到商總找很多產業協會召開記者會，「政府或者政黨，其實大家都跟產業界會站在一起」，產業界希望有更大的市場，為自己在中國的工廠，或在那設廠生產，民進黨希望該市場可符合一般正常交流。

莊瑞雄認為，經貿如果設定太多條件，講那些特殊好像是給台灣的好處，相信設定這些前提，會讓台灣政府產生很大的干擾，「過度的政治條件其實就是對於兩岸經貿的一個干擾」。

 
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