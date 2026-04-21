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全聯連續5天「21元民生品」限時優惠！飲料、咖啡、衛生紙都有

▲▼全聯宣布旗下「PXGo!全聯線上購APP」改版為「全電商APP」，推出連續5天「21元民生品」優惠。（圖／業者提供）

▲全聯宣布旗下APP改版，推出連續5天「21元爆殺商品」限時優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

全聯宣布旗下「PXGo!全聯線上購APP」將於今（21）日起改版升級為「全電商APP」，為此推出多項優惠，其中最受矚目為連續5天「21元爆殺商品」，每日11:00、16:00限時開搶，品項包括汽水、咖啡、氣泡水、衛生紙等。此外，門市也有多項生活用品「買1送1」。

全聯表示，APP升級導入AI技術、內容服務優化，打造更完整的線上購物體驗，並透過直播服務與沉浸式內容，串聯線上選品、實體支付、會員互動，強化線上線下整合購物模式。

●天天進站領折扣金，最高現省2000元

為慶祝APP改版上線，即日起至4月30日推出「天天進站領折扣金」，期間依不同日期提供滿額折扣優惠。

像是即日起至4月23日，單筆消費滿8,000元可折500元；4月22日則推出滿1,500元折100元、滿3,000元折200元優惠，若使用全支付結帳，滿2,000元還可加碼獲得4%等值福利點回饋。

4月24日至4月26日期間，單筆消費滿1,500元折100元；使用PX Pay或全支付結帳，折後每滿1,500元，再送1,000福利點，最高回饋可達1萬點。此外，4月24日至4月30日領取優惠券後，單筆滿3萬元還可折2,000元。

●直播再推「5折神券」，最高折抵3,000元

在直播購物方面，也同步優化直播功能，導入「隨看即買」技術，提升消費者在觀看直播時的即時購物體驗。平台指出，今年3月首次推出「全力寵粉直播」活動，單場即創造超過300萬元業績，顯示直播帶動銷售的潛力。

第二波直播預計於4月30日登場，期間4月26日至4月30日，每日12:00與19:00推出「5折神券」，最高可折抵3,000元；4月30日至5月3日單筆消費滿6,000元，即可折抵3,000元，並同步推出滿額贈點與抽獎活動，提升會員參與度。

●攜手Apple、Gogoro推專屬優惠

隨著平台升級，全電商也持續擴展品牌合作，集結Apple、Gogoro及多家食品、日用品品牌推出限定優惠，包括Apple iPhone指定機種，使用全支付享8%回饋無上限，Apple Watch SE下殺65折；Gogoro指定車款最高回饋60,000福利點。

此外，指定專櫃美妝消費滿3,000元，可贈3,000福利點，購買PP石墨烯機能商品可享滿額贈。食品方面，欣葉生活廚房復熱即食包子3包組特惠價168元，滿額再送杏仁雲朵奶凍，多款衛生紙亦推出滿額折扣活動。

●連續5天21元爆殺商品：每日11點、下午4點限時開搶

此次改版活動中，最受關注的「21元爆殺商品」將於4月21日至4月25日連續5天登場，每日11:00、16:00各推出一款指定箱購商品，涵蓋飲料、咖啡、民生用品等熱門品項，以銅板價吸引消費者搶購。

・4月21日：16:00桂格油切享纖白柚檸檬飲

・4月22日：11:00御茶園麥萃低熱量、16:00柔芙優質抽取式衛生紙

・4月23日：11:00可立雅柔淨抽取式衛生紙、16:00生活良好強氣泡水

・4月24日：11:00美粒果零加糖蜜桃蘇打、16:00GEORGIA喬亞滴濾拿鐵咖啡

・4月25日：11:00黑松加鹽沙士、16:00可口可樂纖維+

●全聯門市「買1送1」

此外，全聯即日起至4月23日，門市同步推出多項民生用品「買1送1」優惠，涵蓋口腔清潔、紙品、居家清潔、咖啡等日常消耗品。其中口腔清潔類有「高露潔抗敏專家牙膏110g」任2支218元，平均每支109元；紙品方面則有「蒲公英綠茶三層環保抽取式衛生紙（100抽×10包）」買1送1，平均每串119元。

居家清潔用品則推出「OP生物分解抗菌密封袋XL（11入）」買1送1，平均每盒80元；沖泡咖啡類則有「西雅圖綜合濾掛咖啡全天候（10g×10入）」買1送1，平均每盒115元，涵蓋多項家庭日常備品，滿足消費者補齊生活所需。

★家樂福

家樂福看準氣溫升高、冰品需求增加，近來推出多款新品冰品及優惠，主打水果風味、地方小吃、手搖飲聯名等多元主題，其中以「雅方JULIA LIN香菜牛奶花生雪糕」最具話題性，結合香菜與花生風味，滿足香菜控、花生控嘗鮮。

▲▼家樂福推出夏季冰品。（圖／業者提供）

▲家樂福推出夏季冰品，包括話題新品「雅方JULIA LIN香菜牛奶花生雪糕」。（圖／業者提供）

此次主打的「雅方JULIA LIN香菜牛奶花生雪糕／75g（4入）」融入香菜氣味與花生風味，形成獨特組合，4月21日特價85元。另一款同系列新品「雅方JULIA LIN 康普茶（紅茶味）冰棒／75g（4入）」則結合發酵茶風味，呈現清爽口感，同樣特價85元。

▲▼家樂福推出夏季冰品。（圖／業者提供）

▲Poki百吉孔雀餅乾雪糕也是受到矚目的新品。（圖／業者提供）

除了話題新品外，多款聯名、水果冰品也同步登場，包括：

・小美鑽石冰多多綠蘇打／150g（6入），特價119元。
・Poki百吉孔雀餅乾雪糕／60g（4入），特價119元。
・Poki百吉紅豆雙Q雪糕／92g（4入），特價105元。
・Poki百吉x大苑子莓好時光雪糕／61g（4入），特價105元。
・Poki百吉x大苑子愛文芒果雪糕／70g（4入），特價105元。
・Poki百吉xCOCO都可奶茶三兄弟雪糕／66g（4入），特價105元。
・Poki百吉xCOCO都可葡萄柚果粒茶冰棒／71g（4入），特價105元。

甜點品牌聯名系列也同步推出：

・WA!COOKIES蜜桃山茶花風味金萱奶蓋雪糕／95g（4入），特價139元。
・WA!COOKIES紅心芭樂茉綠奶蓋雪糕／95g（4入），特價139元。

▲▼家樂福推出夏季冰品。（圖／業者提供）

▲家樂福推出多款夏季冰品。（圖／業者提供）

茶飲與果汁風味冰品：

・灣A冰工所x茶匠黑金奶凍仙草茶冰棒／80g（4入），特價88元。
・灣A冰工所x茶匠甘蔗椰果四季春茶冰棒／80g（4入），特價88元。

水果雪酪系列：

・桂冠冰菓室九如檸檬芭樂雪酪／80g（4入），特價119元。
・桂冠冰菓室青森蘋果桑葚雪酪／80g（4入），特價119元。
・桂冠冰菓室百香白葡萄雪酪／80g（4入），特價119元。

▲▼家樂福推出夏季冰品。（圖／業者提供）

▲「Niseko新雪口系列」也推出多款新品。（圖／業者提供）

另外，「Niseko新雪口系列」也推出多款新品，包括檸檬海鹽雪糕、厚奶奶酥雪糕、蜜桃蘋果雪糕、白桃果凍雪糕，皆為4入裝特賣119元，提供消費者多元選擇。

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