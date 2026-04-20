鄭麗文訪中申請480萬補助　林佳龍：很矛盾、習近平制裁民主基金會

▲外交部長林佳龍接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪。（圖／《POP撞新聞》提供）

記者詹詠淇／台北報導

國民黨主席鄭麗文日前赴中見中國國家主席習近平，並向台灣民主基金會申請480萬元補助費，由全民買單，且計畫書中稱將推展台灣民主自由理念至中國，引發爭議。外交部長林佳龍今（20日）表示，去鄭習會講的那些話，到底是不是要促進民主，社會會有評論，且過去國民黨主席去見中國國家主席，應該是沒有申請，大家還是有界限，目前就循程序，等真的送審查他再表達意見。林佳龍也提到，習近平制裁民主基金會，認定其為台獨組織，申請補助是很矛盾的事情，但個案認定就尊重民主基金會依程序辦理。

外交部長林佳龍今（20日）接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪。談及國民黨鄭習會申請台灣民主基金會補助爭議，林佳龍說明，不是說政黨不能申請，而是申請項目要跟民主有關，去鄭習會講的那些話，到底是不是要促進民主？社會會有評論。

林佳龍指出，在相關新聞出來前兩天，剛好是民主基金會董事會開會，韓國瑜跟他都有出席，董事范雲在會中提出，之前也有一些項目不符合宗旨，包括去中國有些交流、論壇，或有一些祭祖、文化的活動等，都已經在討論是否符合宗旨，結果又爆出來這次事件，更是火上加油。

林佳龍說，這次申請還沒走完行政程序，還有討論空間，國民黨也看到了社會的反應，不一定要用這個項目去申請政黨補助，可以用其他項目。政黨申請還是要盡量直接符合補助項目，不是說不能去中國，但多少要跟民主、自由、人權稍微有點關係。

黃暐瀚笑問，向習近平宣揚民主精神，就可以申請補助對不對？林佳龍表達認同並表示，政黨的外交也都很幫忙政府，很多國外的人來，外交部也都安排拜訪政黨、聽聽各黨想法與主張，但不管是政黨外交還是國外外交，大家對民主會有基本定義，不能超出太多，超出太多就要去說服民主基金會的董事們，大家也都很理性，過去在很多申請審查時，也都符合基金會宗旨。

黃暐瀚詢問，一般都是哪些項目？民主基金會是二軌外交，是因為我國受到中華人民共和國打壓，沒有在聯合國裡面，沒辦法拓展國際外交，才延伸出來二軌外交，所以基本上應該是跟中華人民共和國格格不入才對？

林佳龍說，很多啊，比如韓國瑜代表立法院組團，各黨會有隨團人員，就可能用政黨來申請補助，到美國參加就職典禮，或到日本、歐洲等，包括主辦國際論壇或代表出席會議都可以申請。

黃暐瀚追問，以往也有國民黨主席赴中與中國國家主席見面，以前國民黨會把這樣的行程拿來申請民主基金會經費嗎？林佳龍回應，「我請同仁問，應該是沒有啦」，大家還是會有個界線，稍微分開一下，因為紙包不住火，民主基金會是很透明的，媒體都會知道。

黃暐瀚也問到，若以民主基金會副董事長身分來看，會希望勸國民黨就不要申報這一筆？林佳龍說，因為現在國民黨副主席李乾龍也表達，如果社會認為不妥，他們也不會說就硬要申請，就代表他們有聽到大家的聲音，「我們就尊重」，等真的送到審查時再來表達意見，保留一點空間，讓他有轉圜的餘地。

林佳龍接受媒體聯訪時也強調，台灣民主基金會是跨黨派智庫，跟全世界民主國家交流合作，也有20幾年的歷史，確實有對政黨補助，可是宗旨是必須促進民主發展。此事社會已有各種看法，去鄭習會申請補助，外界會評論是因為習近平之前制裁民主基金會，列為台獨組織，這都是很矛盾的事情，目前程序還沒有審查通過，但大家也聽到了外界的聲音，個案認定的部分就尊重民主基金會依程序辦理。