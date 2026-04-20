　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鄭麗文訪中申請480萬補助　林佳龍：很矛盾、習近平制裁民主基金會

▲▼外交部長林佳龍接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪。（圖／《POP撞新聞》提供）

▲外交部長林佳龍接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪。（圖／《POP撞新聞》提供）

記者詹詠淇／台北報導

國民黨主席鄭麗文日前赴中見中國國家主席習近平，並向台灣民主基金會申請480萬元補助費，由全民買單，且計畫書中稱將推展台灣民主自由理念至中國，引發爭議。外交部長林佳龍今（20日）表示，去鄭習會講的那些話，到底是不是要促進民主，社會會有評論，且過去國民黨主席去見中國國家主席，應該是沒有申請，大家還是有界限，目前就循程序，等真的送審查他再表達意見。林佳龍也提到，習近平制裁民主基金會，認定其為台獨組織，申請補助是很矛盾的事情，但個案認定就尊重民主基金會依程序辦理。

外交部長林佳龍今（20日）接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪。談及國民黨鄭習會申請台灣民主基金會補助爭議，林佳龍說明，不是說政黨不能申請，而是申請項目要跟民主有關，去鄭習會講的那些話，到底是不是要促進民主？社會會有評論。

林佳龍指出，在相關新聞出來前兩天，剛好是民主基金會董事會開會，韓國瑜跟他都有出席，董事范雲在會中提出，之前也有一些項目不符合宗旨，包括去中國有些交流、論壇，或有一些祭祖、文化的活動等，都已經在討論是否符合宗旨，結果又爆出來這次事件，更是火上加油。

林佳龍說，這次申請還沒走完行政程序，還有討論空間，國民黨也看到了社會的反應，不一定要用這個項目去申請政黨補助，可以用其他項目。政黨申請還是要盡量直接符合補助項目，不是說不能去中國，但多少要跟民主、自由、人權稍微有點關係。

黃暐瀚笑問，向習近平宣揚民主精神，就可以申請補助對不對？林佳龍表達認同並表示，政黨的外交也都很幫忙政府，很多國外的人來，外交部也都安排拜訪政黨、聽聽各黨想法與主張，但不管是政黨外交還是國外外交，大家對民主會有基本定義，不能超出太多，超出太多就要去說服民主基金會的董事們，大家也都很理性，過去在很多申請審查時，也都符合基金會宗旨。

黃暐瀚詢問，一般都是哪些項目？民主基金會是二軌外交，是因為我國受到中華人民共和國打壓，沒有在聯合國裡面，沒辦法拓展國際外交，才延伸出來二軌外交，所以基本上應該是跟中華人民共和國格格不入才對？

林佳龍說，很多啊，比如韓國瑜代表立法院組團，各黨會有隨團人員，就可能用政黨來申請補助，到美國參加就職典禮，或到日本、歐洲等，包括主辦國際論壇或代表出席會議都可以申請。

黃暐瀚追問，以往也有國民黨主席赴中與中國國家主席見面，以前國民黨會把這樣的行程拿來申請民主基金會經費嗎？林佳龍回應，「我請同仁問，應該是沒有啦」，大家還是會有個界線，稍微分開一下，因為紙包不住火，民主基金會是很透明的，媒體都會知道。

黃暐瀚也問到，若以民主基金會副董事長身分來看，會希望勸國民黨就不要申報這一筆？林佳龍說，因為現在國民黨副主席李乾龍也表達，如果社會認為不妥，他們也不會說就硬要申請，就代表他們有聽到大家的聲音，「我們就尊重」，等真的送到審查時再來表達意見，保留一點空間，讓他有轉圜的餘地。

林佳龍接受媒體聯訪時也強調，台灣民主基金會是跨黨派智庫，跟全世界民主國家交流合作，也有20幾年的歷史，確實有對政黨補助，可是宗旨是必須促進民主發展。此事社會已有各種看法，去鄭習會申請補助，外界會評論是因為習近平之前制裁民主基金會，列為台獨組織，這都是很矛盾的事情，目前程序還沒有審查通過，但大家也聽到了外界的聲音，個案認定的部分就尊重民主基金會依程序辦理。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
428 1 3634 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
滿載200萬桶駛向台灣！　超大型原油油輪通過荷姆茲
不只乾哥乾妹！YT頻道爆紅　網激推2大案
伊朗早有「核彈級武器」！　美伊最新談判一次看
夫遭爆進口中國食材「洗產地」　藍女議員發聲明道歉
快訊／2台人魂斷阿蘇火山口　日擬出動「秘密武器」回收遺體
i-dle「3國10城市巡演全砍」！　Cube證實：重新整備

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德出訪前爆我史瓦帝尼大使貪汙　國安單位追查中方操作軌跡

鄭麗文訪中申請480萬補助　林佳龍：很矛盾、習近平制裁民主基金會

曝反對鞭刑原因　呱吉：失望民進黨以勝選為目標支持公投

索馬利蘭PO中華民國國旗照！　歡迎賴清德造訪非洲

1.25兆卡關爆軍方處級官員倦勤想退伍　顧立雄：已了解！訊息不實

藍營推鞭刑公投　鄭運鵬：政府何必幫忙想太多？倒楣的都是主張的人

李貞秀提假處分　他點最新觀賽重點：誰才是立委？韓國瑜頭痛了

李貞秀提假處分　黃國昌喊不擔心：她跟王金平狀況完全不一樣

賴清德任內無法過境美國本土？　林佳龍：時間會回答、我們選擇很多

老公涉詐欺　藍議員是國民黨要角二代

大甲媽遶境搶轎爆血光！顏清標批：對媽祖不敬重　心疼受傷3警

沈玉琳化療「痔瘡破掉血崩」怕丟臉　堅持活下去：不讓我老婆改嫁！

4年零暴力破功！大甲媽遶境彰化爆大亂鬥 　3警受傷

85度C用餐遇劫！苗栗男遭暴衝71歲嬤撞死　家屬悲抵殯儀館相驗

史上最晚！大甲媽延誤7小時過「一級戰區」 民生地下道　再爆第二波推擠

丁噹苦練台語歌：愛拼才會贏！　阿弟代喊話「希望早點嫁出去」

「我太太沒來」蕭煌奇調情陳怡婷　她圓夢合唱狂讚：行走的AI

汽車後視鏡變「一片雪花」以為故障　真相大白網友笑翻啦

紅衣男突衝出趴地「強行鑽轎底」　白沙屯媽祖急煞右轉閃人

多慧下班主場變敵營 　當面被喊中信總冠軍瞬間不嘻嘻XD

賴清德出訪前爆我史瓦帝尼大使貪汙　國安單位追查中方操作軌跡

鄭麗文訪中申請480萬補助　林佳龍：很矛盾、習近平制裁民主基金會

曝反對鞭刑原因　呱吉：失望民進黨以勝選為目標支持公投

索馬利蘭PO中華民國國旗照！　歡迎賴清德造訪非洲

1.25兆卡關爆軍方處級官員倦勤想退伍　顧立雄：已了解！訊息不實

藍營推鞭刑公投　鄭運鵬：政府何必幫忙想太多？倒楣的都是主張的人

李貞秀提假處分　他點最新觀賽重點：誰才是立委？韓國瑜頭痛了

李貞秀提假處分　黃國昌喊不擔心：她跟王金平狀況完全不一樣

賴清德任內無法過境美國本土？　林佳龍：時間會回答、我們選擇很多

老公涉詐欺　藍議員是國民黨要角二代

台東台9線「小貨車自撞路樹」！運將手腳骨折昏迷　送醫搶救中

養蚊3年房東軟了！　七期貴婦SPA館年砍租240萬求去化

坐擁湖景「㵘光」5月改全自助式Buffet　最低399元吃到飽

住宿券優惠今起開搶　3300元起住全台6飯店、送咖啡廳抵用券

20年租約到期！台北福容一館7/31熄燈　祭餐飲優惠、抽20萬住宿券

馬鈴薯發芽「法國人照吃」？　Cheap傻眼：網軍在害人

瘦男血脂飆破3000！醫揭「致死率50%疾病」：能活著出院算幸運

國泰調查：逾4成民眾看漲未來半年房價漲幅超過3％　比例轉弱

男路倒遭警認定酒駕扣留　中風腦出血+積水...晚3小時送醫險害命

滿載200萬桶原油駛向台灣　超大型原油油輪通過荷姆茲

Jisoo親哥爆性侵！又遭控家暴　她直播曾喊：自己為自己負責

政治熱門新聞

大甲媽C位爭奪戰！藍縣長、綠鎮長接轎爆衝突

李貞秀笑了！　還想當立委提「假處分」：是我的搶不走

里長競選形象照「露腹肌」爆紅！全場大歪樓

藍女議員老公涉詐欺　遭檢方偵辦

李貞秀提假處分　黃國昌喊不擔心：她跟王金平狀況完全不一樣

老公涉詐欺　藍議員是國民黨要角二代

藍議員老公涉詐欺　「洗產地」手法曝光

水利署駁發電用水未收耗水費　翡翠水庫回擊了

李貞秀提假處分　他點最新觀賽重點：誰才是立委？韓國瑜頭痛了

美國學者示警：台灣對美軍購仍卡關　美國恐怕已沒剩多少耐心

幕後／還原鄭習會登場始末　習近平講稿藏深意

拆公館圓環後中永和仍塞車　李四川承諾當選後解決

王世堅爆氣金句變抖音神曲　本人反應曝光

他雙手支持鞭刑！先適用反滲透法　性侵採「去鞭刑」割掉永絕後患

更多熱門

相關新聞

賴清德出訪前爆我史瓦帝尼大使貪汙　國安單位追查中方操作軌跡

賴清德出訪前爆我史瓦帝尼大使貪汙　國安單位追查中方操作軌跡

總統賴清德本周將出訪非洲友邦史瓦帝尼，但在此之前，名為「Swaziland News」的媒體，報導指控我駐史瓦帝尼大使梁洪昇涉嫌貪污；而外交部隨即查證並駁斥，也揭露這家媒體原來是位於南非，並由中國資助、長期發表對台灣不利的錯假新聞的協力單位。對此，我國安官員調查後進一步發現，在台灣協助擴散的帳號也與中國相關；他表示，這證明了「鄭習會」後，中國所謂的對台「和平」與「友善」都是騙局。

賴清德任內無法過境美國本土？　林佳龍：時間會回答、我們選擇很多

賴清德任內無法過境美國本土？　林佳龍：時間會回答、我們選擇很多

傳中共施壓商總聯合七大公會挺惠台十措施　綠委：以商逼政老手法

傳中共施壓商總聯合七大公會挺惠台十措施　綠委：以商逼政老手法

幕後／還原鄭習會登場始末　習近平講稿藏深意

幕後／還原鄭習會登場始末　習近平講稿藏深意

接待美智庫訪團　林佳龍盼深化台美菲供應鏈與產業合作

接待美智庫訪團　林佳龍盼深化台美菲供應鏈與產業合作

關鍵字：

林佳龍台灣民主基金會韓國瑜鄭麗文外交部鄭習會

讀者迴響

熱門新聞

2段變天全台變色　紅爆雷雨彈轟炸

他喊小一自己上學沒人信！網曝治安轉捩點

YT公布割頸案「乾哥乾妹」姓名照片　點閱破177萬！

妻買12萬諮商課！暴怒夫颱風夜丟行李要她滾

想靠慢跑重振男性雄風？泌尿醫曝2運動最有效

家具大亨翻車資產淪法拍　起家厝大降2211萬拍定

郵局怪現象「支局經理找嘸人」　剛派任就申請降調

女乘客狂聊色「想肉償抵車資」突脫內衣：抓一下嗎？

《星光》女星24歲為愛輕生！　隔18年戰友痛喊「真的好傻」粉看哭

蕾菈開願月付8萬租不到房！條件精準踩中房東2地雷

郭靜純揭「移民加拿大真相」　淡出演藝圈7年曝近況

透天厝大火僅1消防車能進去釀3死

70年老郵局熄燈！「存錢寄件全終止」 在地人不捨

梁家輝5度奪金像影帝哽咽謝愛妻

「世界最長蛇」網紋蟒狂出沒高雄

更多

最夯影音

更多
大甲媽遶境搶轎爆血光！顏清標批：對媽祖不敬重　心疼受傷3警

大甲媽遶境搶轎爆血光！顏清標批：對媽祖不敬重　心疼受傷3警
沈玉琳化療「痔瘡破掉血崩」怕丟臉　堅持活下去：不讓我老婆改嫁！

沈玉琳化療「痔瘡破掉血崩」怕丟臉　堅持活下去：不讓我老婆改嫁！

4年零暴力破功！大甲媽遶境彰化爆大亂鬥 　3警受傷

4年零暴力破功！大甲媽遶境彰化爆大亂鬥 　3警受傷

85度C用餐遇劫！苗栗男遭暴衝71歲嬤撞死　家屬悲抵殯儀館相驗

85度C用餐遇劫！苗栗男遭暴衝71歲嬤撞死　家屬悲抵殯儀館相驗

史上最晚！大甲媽延誤7小時過「一級戰區」 民生地下道　再爆第二波推擠

史上最晚！大甲媽延誤7小時過「一級戰區」 民生地下道　再爆第二波推擠

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面