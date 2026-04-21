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業者籲政府接受「惠台」　陸委會：沒主權「發展都是假的」

▲▼陸委會副主委沈有忠出席「從『習鄭會』前瞻『川習會』-探討中共對臺政策」座談會。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委沈有忠。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

商總20日串連七大公協會，呼籲政府考慮接受對岸「惠台政策」。對此，陸委會副主委沈有忠表示，希望業者能跟政府站在一起，以國家安全為共同目標，一起捍衛中華民國主權，讓兩岸交流健康有序，「沒有主權，所有發展都是假的。」

沈有忠21日下午出席「從『習鄭會』前瞻『川習會』－探討中共對臺政策」座談會，在接受媒體訪問時說，他們跟業者的溝通一直很順暢，以這次的情況來講，還是希望業者了解，經濟上的交流不能犧牲國家主權，兩岸之間的交流還是要去政治化、去風險化。

沈有忠指出，在經濟交流的過程中，政府有政府的考量，盼業者能跟政府站在一起，以國家安全為共同目標，一起捍衛中華民國主權，讓兩岸交流健康有序。

▼「從『習鄭會』前瞻『川習會』－探討中共對臺政策」座談會。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會副主委沈有忠出席「從『習鄭會』前瞻『川習會』-探討中共對臺政策」座談會。（圖／記者蔡紹堅攝）

陸委會先前曾稱有產業團體遭到對岸施壓，沈有忠解釋，中共過去以商逼政的作法已經是公開秘密，呼籲產業界看清中共對台統戰意圖，包括以商業作為逼迫台灣接受政治前提的作法，「沒有主權，所有發展都是假的，香港的例子已經告訴我們，沒有自由民主，所有經濟產業都不能可能永續發展。」

至於對岸要求開放西安、蘭州、烏魯木齊等兩岸航點，沈有忠說，這次對方要求的五個航點都是觀光航點，看起來沒有迫切需求，如果真的站在對台商好，對兩岸民間交流好，應該回到官方協議，「兩岸過去已經有協議，回到協議不難，不用讓特定政黨放話。」

沈有忠進一步指出，這些觀光航點都是載台灣人去觀光消費的，有人評價這是「惠中政策」，不是「惠台政策」，所以任何跟公權力有關的事項，請跟中華民國政府協商。

▼商總惠台政策建議記者會。（圖／記者黃國霖攝）

▲▼商總惠台政策建議記者會。左起為食品流通商業同業公會全國聯合會榮譽理事長賴立彪、食品流通商業同業公會全國聯合會理事長張又仁、糕餅商業同業公會全國聯合會理事長曾雅玲、台灣蔬果輸出同業公會榮譽理事長吳清綠、全國商業總會理事長許舒博、觀光旅館商業同業公會理事長蕭景田、旅行商業同業公會全國聯合會理事長吳盈良、旅館商業同業公會全國聯合會副理事長張琄菡、遊覽車品質保障協會理事長鄭春綢、商業總會觀光暨餐旅產業推動委員會副主任委員李奇嶽。（圖／記者黃國霖攝）

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