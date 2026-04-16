台南強化融合教育！校長IEP研習登場　打造特教支持系統

▲台南市辦理校長IEP專業知能研習，強化融合教育推動能量。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為強化融合教育推動能量，台南市教育局16日下午在安平區新南國小演藝廳舉辦「114學年度提升校長個別化教育計畫（IEP）專業知能研習」，邀集全市高中、國中小及國立學校校長參與，並由國立嘉科實中校長林怡慧擔任講師，聚焦IEP專業趨勢與實務推動策略，提升學校領導層對特殊教育的支持力。

台南市長黃偉哲表示，身心障礙學生個別差異大、需求多元，IEP是確保其獲得適性教育的重要依據，除仰賴教師專業外，更需學校整體團隊合作，而校長正是融合教育推動的關鍵角色。透過專業知能提升，能帶動校內建立更完整的特教支持系統。

教育局長鄭新輝指出，台南市已建構IEP「四大支柱」支持架構，包括模組建置、專業增能、區域輔導與督導檢核。透過提供指引手冊、辦理工作坊、成立分區輔導團隊，以及每年3至6月進行抽查，從程序合規逐步邁向實質成效，確保IEP落實執行。

講師林怡慧強調，IEP應被視為一項「品質工程」，而非流於形式的文書作業。她指出，學校須嚴守四道行政防線，包括團隊實質參與、法定期程、定期檢討及特推會審議機制。校長應整合校內資源，建立明確行政支援流程，成為教師推動特教工作的後盾。

教育局表示，IEP不僅是法規要求，更是實踐適性教育的重要核心。透過本次研習，期望校長能將專業知能轉化為校務運作的具體行動，結合校內外資源，為身心障礙學生打造更具支持性的學習環境。