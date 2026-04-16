獨／害剴剴枉死再增1人！　文山居託訪視員涉假造「寶寶日誌」

記者劉昌松／台北報導

男童剴剴遭虐死案，保母劉彩萱、劉若琳已遭二審重判，台北地院16日也對社工陳尚潔被控過失致死案做出一審判決，在此同時，台北地檢署也在秘密偵辦台北市文山居托中心訪視員林心慈，涉嫌造假訪視報告、虛偽記錄保母「每天填寫」寶寶日誌案，檢察官已在去年10月將一度匿蹤失聯的林女約談到案，訊後命限制出境出海及住居。

▲台北文山居托中心訪視員因偽造文書罪嫌遭訊問後離開北檢。（圖／記者劉昌松攝）

文山居托中心是由台北市社會局管理，依「直轄市縣市政府居家托育服務中心執行業務處理原則」，居托中心對初次收托兒童，1年內應訪視4次，且必須在收托兒童30天內完成首次訪視，監察院調查剴剴案事發經過後也指出，除了時任兒福聯盟的社工陳尚潔應訪視注意剴剴生活情形外，台北市文山區居托中心也應進行新收托訪視，確保保母劉彩萱提供適合兒童發展的托育環境。

但根據檢察官調查劉彩萱姊妹與陳尚潔案的結果顯示，剴剴在2023年9月1日交給劉彩萱照顧，陳尚潔在9月25日就記錄到剴剴額頭有大塊瘀傷，陳尚潔無視傷勢起因，成為被起訴過失致死罪的證據之一，但另一方面，文山居托中心居服員林心慈在隔天(26日)的訪視紀錄中，卻毫無剴剴受傷的相關記載。

此外，檢察官也發現，劉彩萱明明沒有依規定，每天為剴剴撰寫寶寶日記，居托中心地訪視紀錄卻只靠口頭詢問，未親眼查看，就記錄「每天填寫」，監察院認為，台北市政府對居家托育人員的輔導管理、監督與檢查流於形式，致使剴剴長期處於不適合幼童成長之環境，使劉彩萱得以規避監督，錯失及時防止及救援時機，導致剴剴在2023年12月24日傷重不治。