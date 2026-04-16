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傳京都男童「一提到繼父就變臉」！居民揭他厭惡反應

▲▼日男童棄屍深山「狠毒繼父嘴臉曝光」。（左圖／京都府警方；右圖／翻攝X）

▲安達優季（右）承認殺害棄屍繼子安達結希（左）。（左圖／京都府警方；右圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

日本京都府南丹市11歲男童案偵破，37歲繼父安達優季落網後，已經坦承殺人棄屍。一位居民透露，結希生前曾經表現出「拒談爸爸」，甚至一提到繼父就變臉的異常情況。不過，警方不曾接獲男童受虐的案件通報。

男童生前拒談爸爸　繼父被懷疑動粗

一名住在小學附近的男性居民向《集英社》透露，「只要跟結希提到爸爸，他就會表現出厭惡的樣子說，『別提爸爸的事。』」

該居民坦言，這裡是一座小城鎮，大家大多彼此認識，所以他也知道安達優季與結希母親是在同家工廠上班而認識，兩人均為再婚。

該居民從一名工廠員工、與結希同校學生的家長口中得知，雖然安達優季「外表看起來是個戴著眼鏡、斯斯文文的人」，但似乎會動手打結希，所以聽說只要向結希提到爸爸，結希就會很反感地說，「別提爸爸的事」。

▼京都府警方發現男童遺體後，迅速展開調查。（圖／達志影像／美聯社，下同）

▲▼日北京都府南丹市11歲男童安達結希失蹤案，4月14日京都府警方發現遺體並展開調查。（圖／達志影像／美聯社）

外遇扶正　夫妻去年底再婚

《週刊文春》等日媒披露，安達優季與結希母親的婚姻是「婚外情扶正」，他曾與年長16歲的女性結婚並育有一子，後來在工廠和結希母親產生私情，跟元配離婚後，去年12月才與結希母親再婚，並且入贅安達家。

該居民提到，大約半年前，結希母子原本住在園部町內另一間公寓，後因小火災而搬離，「當時結希一個人確實地完成避難，我聽到這件事後，覺得他是個很懂事的孩子。」

不過，結希母子還住在那間公寓時，也就是安達夫妻再婚之前，安達優季就會帶著自己的孩子拜訪，「大約每週來一次左右」，「再婚前甚至會帶著自己的孩子來見面，我想他當時應該是非常想見到對方吧。」

京都11歲男童安達結希遭殺害棄屍。（圖／達志影像／美聯社）

警未接獲受虐報案　持續追查死因

安達結希就讀南丹市立園部小學，3月23日失蹤後，直至4月14日才被發現陳屍距學校僅1.7公里的山林小徑。驗屍結果推測，其死亡時間落在3月下旬，確切死因「不詳」。

但據《共同社》報導，京都府警方在記者會上透露，至今未曾收到關於死亡男童遭受虐待或暴行的相關諮詢。他們目前仍在調查確切死因，將進一步釐清案件細節。

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