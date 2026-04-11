曾挺太陽花、傘運　張敬軒認錯：帶「反送中」青年赴陸見證國家繁榮

▲香港歌手張敬軒。（圖／翻攝張敬軒臉書）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港政府針對「反送中」被捕但未被檢控的人士，推出更生的「特別項目」，並請來知名歌手張敬軒擔任導師。張敬軒過去曾聲援太陽花學運、雨傘運動，他近日受訪時表示，對自己過去的言行深刻反省及後悔，希望成為年輕一代的正面示範，今年上半年計劃帶隊赴內地（中國大陸）交流訪問。

張敬軒接受《香港文匯報》訪問時表示，年輕時言行比較衝動，希望有機會表達對過去年少無知的懊悔，當年被社會氣氛衝昏頭腦，對社會大局認識不深，現在結合社會經驗與大局觀，深刻反省與後悔，以後不會再犯同樣的錯誤。

張敬軒說，他深受香港政府「特別項目」的感動，覺得很有意義，主動透過公司向香港保安局表達參與的意願，將於本月擔任分享嘉賓，也計劃今年上半年親自帶領參加者赴內地交流訪問，讓大家親眼見證國家的繁榮昌盛。

張敬軒強調，保安局的正向引導項目提供了一個平台，讓年輕人能真實感受國家的發展，「我本身就是經常和年輕人打交道的人，看到這個計劃，被深深感動。」

2014年3月台灣「太陽花學運」期間，張敬軒曾在社群媒體發出一張牽手的圖片，寫著「對岸的同學，加油！」疑似表達支持。同年9月香港「雨傘運動」期間，張敬軒與多位香港藝人一起領唱聲援示威者的粵語歌曲《問誰未發聲》。

2017年，張敬軒宣布參加大陸綜藝節目《歌手》第五季，但被大陸網友檢舉「港獨」，隨後火速遭主辦方除名。

▼張敬軒宣布參加《歌手》，但隨後不久遭除名。（圖／翻攝張敬軒微博）

