台灣女友「聊到下周見」外國男友傻了！全場吵翻：這題真的沒答案

▲女友認為星期一才是一周的開始。（示意圖／記者李佳蓉攝）



網搜小組／劉維榛報導

大家屬於哪一派呢？一名香港男網友表示，女友認為，台灣習慣把星期一當一周開始、周日是最後一天，讓原PO忍不住發文求證。貼文曝光後掀起熱議，台灣網友也分成兩派，有人認為周一才是第一天，也有人堅持周日才是一周開頭，「2種都有，沒吵完過也沒答案過」。

一名男網友在Threads表示，他是香港人，女友則是台灣人。最近兩人聊到見面時間時，因對「下周」定義不同，當場陷入困惑。原PO心想「不就是這星期？」結果女友一句「在台灣，一星期的最後一天是周日，星期一才是一星期的開始」，讓他當場愣住，忍不住發文求證。

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兩種都對！網吵翻：約出遊要特別講日期才不會錯

文章曝光後，引來千名網友熱議，「2種都有，沒吵完過也沒答案過」、「高興就好，反正一周就是七天」、「台灣有兩種說法：一種是周一是第一天、一種是周日是第一天，我覺得都沒錯，如果要約出去玩我都會特別確定」、「有人懂每次想說『下周日』都怕不精準，而去翻日期的嗎」、「小時候是Mon-Sun，上班後是Sun-Sat」、「兩種都可以，個人是Sun-Sat派」。

其他人則認為，「政府行政機關辦公日曆表是星期日開始，不知道這樣是否有幫助」、「我的認知是，星期日是每周的第一天」、「台灣大部分的邏輯因為都是休六日，星期一上班上課，星期一都當一周的第一天算，我自己也是啦」、「連放兩天後要上班的憂鬱星期一是第一天」。