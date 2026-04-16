高雄女騎士闖紅燈衝撞左轉車　人噴飛重摔車起火！驚悚影片曝

記者吳世龍／高雄報導

高雄市三民區金鼎路與中區資源回收廠便道路口今（16）日清晨發生一起驚悚的交通事故。一名女騎士疑似為了搶快，無視交通號誌直接闖紅燈，結果攔腰猛撞上正在左轉的自小客車，巨大撞擊力道導致機車當場解體還起火燃燒，騎士也噴飛落地，驚險畫面全被監視器錄下。

▲吳姓女騎士為了搶快，直接闖紅燈，結果撞上左轉的自小客車，巨大撞擊力道導致機車當場解體還起火燃燒，騎士也噴飛落地。（圖／記者吳世龍翻攝，下同）

根據監視器畫面顯示，上午7時30分許，當時林姓女子（45歲）駕駛黑色休旅車，正依照號誌由便道左轉進入金鼎路。不料，吳姓女騎士（51歲）竟無視前方號誌已轉為紅燈，竟在未減速的狀況下衝過停止線，直直撞上林女車輛的左前方，並傳出巨大聲響，機車車殼碎片外，瞬間起火燃燒，吳女在空中翻滾後重摔在地，車輛零件散落滿地，畫面十分駭人。

警方及救護人員迅速趕往現場。經初步檢查，吳姓女騎士手腳有多處擦挫傷，神智尚清，緊急送醫治療後已無大礙。警方初步分析研判，本起事故肇因為吳姓女騎士違規闖紅燈。依據《道路交通管理處罰條例》第53條第1項規定，闖紅燈者可處新臺幣1800元以上、5400元以下罰鍰。確定的責任歸屬與肇事原因，將由交通大隊進一步分析釐清。