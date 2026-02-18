7-ELEVEN限定！買純喫茶登錄發票抽傳說對決限量小卡全套組

▲2/18-3/3全台7-ELEVEN門市推出買任一瓶純喫茶就可憑發票抽「傳說對決-台灣美食篇珍藏卡組」活動。（圖／7-ELEVEN提供，下同）

消費中心／綜合報導

全台挑戰者注意，戰場即將轉移至巷口超商！今年適逢《Garena傳說對決》邁入10周年的重要里程碑，官方正式宣布與全台服務據點逾7,200家門市的7-ELEVEN展開重磅獨家合作。2/18-3/3全台7-ELEVEN門市推出買任一瓶純喫茶就可憑發票抽「傳說對決-台灣美食篇珍藏卡組」活動。這場跨界聯動不只要攻佔玩家的收藏櫃，更要以0-7°C封存的新鮮戰力，陪伴大家贏下每一場關鍵對戰！

《純喫茶》積極、有活力的品牌靈魂，早已深入各個族群的日常 。不僅是18-24歲的大學生在下課後聚在一起打場傳說、配上一瓶《純喫茶》的固定模式 ；對於傳說粉而言，在7-ELEVEN隨手拿起任一瓶純喫茶，登入發票就有機會抽「傳說對決-台灣美食篇珍藏卡組」，直接讓春節上一個檔次！

憑購買純喫茶發票拼「全套大賞」



本次活動的主角「傳說對決-台灣美食篇珍藏卡組」，將於2/18-3/3買任一瓶純喫茶，憑發票登入指定抽獎網站，就有機會抽中一共16款傳說對決-台灣美食篇珍藏卡組。這些特製小卡不僅精緻度滿分，更是傳說鐵粉不可錯過的珍貴收藏。

▲2/18-3/3買任一瓶純喫茶登錄發票抽全套：只要在7-ELEVEN購買任一瓶《純喫茶》商品，憑發票至超商指定網站登錄號碼，就有機會成為那1/100的幸運兒，直接帶走價值近千元的「傳說對決-台灣美食篇珍藏卡組」。

堅持新鮮15天！0-7°C冷藏茶飲帶來的絕對動力

《純喫茶》始終保持受歡迎的祕訣，就在於其對「新鮮」的極致追求 。每一瓶都堅持全程0-7°C冷藏、僅有15天的新鮮賞味期限，這種專注品質的精神，正如同挑戰者在傳說戰場上追求每一分操作的精準 。

不管是清爽解膩的紅茶與綠茶、層次豐富的烏龍青茶 ，還是極具人氣的果茶系列，像是香橙綠茶、芭樂綠茶及鮮柚綠茶 ，每一口都能喝到冷藏新鮮的獨特風味；在激戰方酣的時刻，一瓶冰涼的《純喫茶》就是你最熱血的補給，激勵每位玩家：「讓原味更新鮮，Try it！」

你各位玩家準備好了嗎？戰號已響，趕快前往最近的7-ELEVEN，集齊屬於你的傳說英雄，感受那份專屬於挑戰者的新鮮與熱血吧！