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達成慈善基金會捐助桃園聯合奠祭善款　15年累捐逾2800萬

▲達成慈善基金會捐助桃園聯合奠祭善款　連

▲達成慈善基金會捐助桃園聯合奠祭善款。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

達成慈善基金會董事長陳魏玉瑩、15日帶領董監事成員，於桃園市政府捐贈「聯合奠祭善款」350萬元，由市長張善政代表受贈。張市長表示，達成慈善基金會自101年起，已連續15年捐助善款作為聯合奠祭之用，累積捐款金額逾2,828萬元，幫助經濟弱勢家庭，展現社會溫暖與關懷。

達成慈善基金會董事長陳魏玉瑩表示，全體董監事皆秉持善念與回饋社會的初心，集結各界善款推動公益服務。除長期捐助桃園市聯合奠祭外，亦持續捐贈消防救護車並投入國中小教育資源，已補助桃園18所國中及11所國小社團發展基金。

▲達成慈善基金會捐助桃園聯合奠祭善款　連

▲達成慈善基金會連續15年，捐助桃園聯合奠祭善款。（圖／市府提供）

民政局表示，達成慈善基金會自101年起持續投入桃園市聯合奠祭公益服務，已協助上千戶弱勢及邊緣家庭減輕喪葬負擔。聯合奠祭透過結合社會公益力量，提供弱勢家庭基本治喪所需用品及儀式服務，除減輕經濟壓力，也傳遞社會的溫暖與關懷。

包括：民政局長劉思遠、民政局副局長賴嘉美、財團法人達成慈善基金會董事長陳魏玉瑩、副董事長鍾和貴、蔡文清、許碧雲、各董事、監事及幹部成員等均一同出席。

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