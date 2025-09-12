桃園市赴日推廣觀光再深化　攜手神戶、大阪開拓觀光客行銷桃園

▲桃園市政府觀光局率桃園旅館業、旅行業、商圈業者拜會日本神戶觀光局，並與當地旅遊業者交流。（圖／桃園市府觀光局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市政府觀光旅遊局率領觀光業者前往日本神戶與大阪參訪，並行銷推廣桃園觀光深度旅遊，鎖定關西市場擴大日本來臺旅遊客源，同時深化與觀光友好城市的交流合作。

▲桃園觀光業者與神戶北野異人館協會交流，走讀歷史館舍觀光產業。（圖／桃園市府觀光局提供）

桃園市府自2023年與日本神戶觀光局簽署觀光交流合作備忘錄（MOU）以來，雙方互動密切、互訪不墜。11日首度由市府帶領桃園觀光業者赴神戶，除拜會神戶觀光局外，並邀請日本旅行業協會（JATA）兵庫縣支部長、神戶市商店街聯合會會長、有馬溫泉觀光協會會長、神戶未來都市機構及多位在地業者進行交流，將過去兩年多的官方互訪擴大為兩市民間業者的實質對接，與會業者普遍肯定市府作為，認為有助於相互學習並拓展市場。神戶市議會前後任議長更親臨表達支持兩市持續合作深化。

▲參觀日本樂天足球隊對球館維運之環境永續措施。（圖／桃園市府觀光局提供）

觀旅局長陳靜芳表示，本次與神戶觀光局推動的修學旅行，透過與當地學校及業者座談，掌握學生特性與需求，作為桃園優化修學旅遊產品與服務之依據。同時，眾多桃園觀光產業業者到訪神戶，不僅了解市府推動觀光國際化的用心，也可藉此開拓視野與市場。

陳靜芳指出，2024年日本來臺旅客達132萬人次，其中日本旅客在桃園過夜人次超過14萬人次，日本為桃園外籍旅客最大來源國，桃園具備強大吸客潛力，市府順勢推動「桃園旅的起點 即刻出發」觀光模式，整合交通、旅宿、美食與景點資源，大幅縮短轉乘時間，全面提升旅客體驗。

從「珍珠海岸」出發，可欣賞全臺最大石滬群，體驗海客牽罟文化，並乘坐大王蓮感受水上奇景；走訪「大龍門」觀光廊帶，漫步大溪老街百年風華，重溫慈湖與石門水庫的歷史記憶，品味龍潭獨具風味的茶香；深入北橫原鄉，踏上小烏來天空步道，走訪千年檜木環繞的拉拉山巨木群，感受天然芬多精。讓桃園成為更多日本旅客「停留桃園、玩在桃園」的首選寶藏城市。