95歲股神巴菲特告別信「我將歸於沉寂」　親揭千億財產怎處理

▲「股神」巴菲特將在今年底退休。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

95歲「股神」巴菲特（Warren Buffett）10日致信波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway，下稱波克夏）股東宣布退休計畫，包括繼續持有大量A股，直到投資人對接班人感到放心為止，加速把1500億美元個人資產分配至子女的慈善基金會，並且讓自己「歸於沉寂」（I’m Going Quiet）。

波克夏是一間市值1.2兆美元的跨國多元控股公司，持股公司範圍擴及鐵路、能源、零售等，幾乎涵蓋整個美國經濟。其A股上周五收盤價高達74萬8320美元，截至9月持有超過3000億美元的美國國債。

巴菲特5月宣布將在今年底退休，把執行長一職交棒給63歲的長期副手阿貝爾（Gregory Abel）。他大讚接班人表現遠超預期，不僅是一名優秀的管理者、孜孜不倦的工作者、誠實的溝通者，而且學習新事物相當迅速，「對我們許多業務和人員的了解，遠勝過我現在的程度」，找不到更好的人選管理事業與財富。

▲巴菲特接班人阿貝爾（Greg Abel）。（圖／路透）

此外，巴菲特將在退休前幾周，向4個家族基金會捐贈超過13億美元，並加速把1500億美元左右的個人資產捐贈至子女名下基金會。他談到年齡已屆67至72歲的兒女時說，「我的孩子們正值經驗及智慧的黃金時期，但尚未步入老年……如今都已具備支配巨額財富所需的成熟度、智慧、精力與直覺」，若有必要，可對聯邦稅收政策或其他影響慈善事業的發展，採取前瞻性與應對措施。

不過，巴菲特也宣布將會保留大量A股，直到波克夏股東對接班人阿貝爾感到放心為止，「這種程度的信任應該不會花費太久，我的孩子們與波克夏董事們已經100%支持他。」

▲巴菲特表示將維持感恩節致信股東的傳統。（圖／路透）



巴菲特一如既往公開表達對於美國及家鄉內布拉斯加州奧馬哈（Omaha）的深厚情感，他不僅把波克夏總部設在這裡，1958年迄今也定居當地，住在自己所買的第一棟與唯一一棟房子裡。此外，他也保證自己健康狀況良好，「雖然我行動緩慢，閱讀也越來越困難，但每周仍有5天會進辦公室，跟很棒的人一起工作。」

此外，巴菲特宣布不再撰寫波克夏年度報告，也不會在年度股東大會演說，但仍將維持每年感恩節致信股東的傳統，「我會像英國人說的，『歸於沉寂』。」

隨著感恩節將至，他對於自己能夠活到95歲感到「感恩與驚訝」，「我出生於1930年，健康、相當聰明，而且是生活在美國的白人男性。哇，謝謝妳，幸運女神。」最後更在信末幽默表示，「祝所有讀者感恩節快樂，是的，連混蛋也包括在內，改變永遠不嫌晚。」