勇者義行！余男台北車站擋刀救人　桃市府評估頒發傑出市民榮譽

▲桃園市政府針對北捷19日恐攻喪生的余姓市民致敬，並審慎評估對其授頒「傑出市民」。（圖／記者徐文彬攝)

記者楊淑媛、潘鳳威／桃園報導

北捷台北車站、中山站19日發生隨機砍人事件，造成4死11傷慘劇。其中首位罹難者57歲余姓男子，經桃園市政府證實為設籍桃園市民，後續將依「傑出市民證及榮譽市民證頒贈實施要點」評估授頒；市長張善政表示，市府將尊重家屬意願，提供必要協助，並對其勇於守護他人的行為致敬。

余姓男子案發當天在台北車站近M7出入口處，勇敢試圖與27歲嫌犯張文博鬥，其英勇行為挽救許多無辜民眾性命，卻不幸成為整起事件首位罹難者。事後，網路一度流傳余先生從事保全工作的說法，不過陸續有認識他的友人出面澄清，表示余先生並非保全，而是一位資深理財高手與博學多聞的人，他身材雖不高，卻充滿魅力，每日往返桃園、台北，勤奮努力，滿腦子都是股票專業與命理知識，友人難過表示道「我再也無法與你深夜長聊，再也無法互相關心，兄弟，你的義行應該被宣揚，永遠被永傳，更值得入忠烈祠，因為你值得」。

桃園市政府已證實余先生為設籍桃園的市民，並表揚其在混亂中奮不顧身阻止加害人(張文)傷人，防止更多民眾受害的英勇行徑。至於是否頒發「傑出市民」等榮譽，桃園市政府將依「傑出市民證及榮譽市民證頒贈實施要點」評估辦理。

桃園市長張善政昨日晚間也在臉書發文指出，得知余先生為桃園市民後，讓人心情沉重且不捨。市府已主動了解家屬狀況，也深知家屬正承受巨大悲痛，因此在表達關懷時，「始終以不打擾為原則，尊重家屬的心情與需要」。

張善政表示，市府將依照家屬的節奏與需要，在適當的時候提供必要協助，持續關注並陪伴余家走過這段艱難的時刻。此外，他也提到已與中壢仁海宮商討並感謝其善心捐助新台幣200萬元，用以關懷本次事件中的死傷者及其家屬，「讓社會的溫暖，在最需要的時候，送到最需要的人身邊」。

張善政最後強調，對於余先生在混亂中捨身止暴、守護他人而犧牲生命的行為，表達最深的哀悼與敬意，並向家屬致上誠摯關懷。