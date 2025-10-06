嘉義文財殿撥款1314萬　赴災區「連3天發慰問金」！5地區發放

▲花蓮災情慘重。（圖／記者許權毅攝）



記者施怡妏／綜合報導

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，光復鄉遭洪水灌入，成為重災區。嘉義文財殿秉持「人飢己飢、人溺己溺」的慈悲精神，透過附屬文通慈善會緊急撥款新台幣1,314萬元，親赴災區為1,990戶受災家庭發放每戶6,600元慰問金，希望能為災民帶來一絲安慰與重建的希望。

慰問金發放行程規劃有3天，分別於光復鄉大馬村、大安村、大同村、大華村及大平村設立發放據點，協助受災家庭領取款項。文財殿強調，雖然金額有限，但凝聚眾人善心，希望能夠減輕災民的困難，並為家園重建注入力量，同時感謝地方政府、教會團體及各村村長的協助，讓這次行動能順利完成。

嘉義文財殿全體善信也誠心祈願花蓮災區早日平安，願希望的光芒再次照亮每個家庭，攜手共創安定家園。

第一天｜10月7日（周二）

大馬村，14:00～15:00

地點：光復鄉大同村中山路三段 84 號

大安村，15:30～18:30

地點：大安活動中心

第二天｜10月8日（周三）

大同村，8:30～11:30

地點：大同活動中心

大華村，13:30～18:00

地點：大華活動中心

第三天｜10月9日（周四）

大平村，8:30～11:30

地點：大馬大鞍活動中心