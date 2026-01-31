怪手奪命後佛心送暖！　屏東釋見引法師急捐5萬助癌妻、幼子

▲屏東縣佛教會響應縣府「春節送暖．歲末關懷」行動 。（圖／屏東縣佛教會提供）

記者陳崑福／屏東報導

春節前夕送上溫暖關懷，屏東縣佛教會理事長、萬巒萬法寺及潮州妙光禪寺住持釋見引法師，長年響應縣府「春節送暖．歲末關懷」行動，31日於萬巒發放紅包與物資，協助弱勢家庭安心過年。日前得知萬巒怪手傾倒壓死機車騎士，家中留下癌妻及年幼孩子，釋見引法師更即刻捐助5萬元急難救助金，為遺眷送上及時援助，善行溫暖人心。

今天的「春節送暖．歲末關懷」活動，在志工親切引導下，長輩及家戶依序領取紅包與毛毯，不少人臉上露出久違笑容，頻頻向法師與工作人員致謝。有長者感動表示，每年歲末都能感受到社會關懷，讓他們過年不再孤單；也有家長紅著眼眶說，這份溫暖讓家人重新找回力量。

日前萬巒鄉發生重大車禍，一名43歲孫姓男子在上班途中不幸遭掉落怪手壓死，留下罹患血癌的妻子及三名仍在就學的孩子，家庭頓失經濟支柱。釋見引法師聞訊後深感不捨，立即捐助5萬元急難救助金，希望能在關鍵時刻減輕家屬負擔，善舉也感動在場眾人。

屏東縣政府指出，今年「春節送暖．歲末關懷」活動結合宗教界與企業力量，發放低收入戶每戶1,000元紅包及民生物資。釋見引法師並集結屏東縣佛教會、潮州妙光禪寺、萬巒萬法寺、內埔佛恩寺及妙覺寺等五大寺院，自1月17日至2月7日，分別於泰武、潮州、萬巒及內埔等地辦理發放行動，共計協助1,227戶弱勢家庭溫暖過年。

釋見引法師表示，縣府長期投入弱勢照顧，從社區關懷到教育與生活扶助，宗教團體也責無旁貸，應與政府攜手合作，成為社會穩定的力量。今年特別準備質感毛毯，希望在寒冷多變的天氣中，讓長輩與家戶感受到實實在在的溫暖。

縣府社會處長劉美淑也感謝萬法寺與釋見引法師長年站在第一線關懷弱勢，是地方最溫暖的後盾。她指出，縣府每年於33個鄉鎮辦理歲末關懷活動，並持續宣導教育儲蓄基金、就學補助等福利措施，協助弱勢家庭穩定生活。

活動尾聲，受助家戶紛紛合十致謝，期盼將這份善意延續下去。歲末送暖不只是物資與紅包，更是一份陪伴與希望，讓弱勢家庭在新春前夕感受到社會的溫柔相待。