快訊／藍營爆內鬨！謝衣鳯拒接副秘書長：絕不拿官位換退選

▲立委謝衣鳯。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

國民黨彰化縣長人選遲遲難產，現在更爆發內部矛盾！國民黨中央今（7）日上午才宣布，將不辦初選、不協調民調，擬直接徵召前考紀會主委魏平政，同時也調整人事，要讓現任縣黨部主委謝衣鳯接任中央副秘書長。沒想到，謝衣鳯隨即在臉書發文打臉黨中央，表明自己「不會接副秘書長」，還要繼續爭取提名，讓彰化縣長選情更加詭譎難測。

國民黨副秘書長李哲華今天說明，經過中央提名審核委員會盤點後，認為彰化縣政治環境特殊，因此決定授權組發會直接進行徵召作業，不會採取初選或協調式民調。他指出，徵召人選必須具備兩個條件：第一，本人有強烈參選意願；第二，要擁有勝選條件。李哲華也強調，這項決定是基於最大勝選考量，絕對沒有所謂的條件交換。

▲立委謝衣鳯發表說明。（圖／翻攝自謝衣鳯粉專）

但這項布局馬上遭到謝衣鳯強烈反彈。她在臉書上先向支持者道歉，表示「結果可能不如大家預期」，但話鋒一轉，強調自己還沒放棄，會盡力爭取到最後一刻。她透露，前主席朱立倫曾請她接下主委重擔，現任主席鄭麗文也希望她留任，但如今黨中央要她卸下主委，她也尊重。

謝衣鳯明確表示：「我不會接任副秘書長。」她解釋，這麼做是為了避免外界解讀為「換退選」的交換條件，同時也呼籲黨中央，把重要職位留給真正有需要的優秀同志。

彰化縣黨部主委一職，將由曾任立委與縣議會副議長的蕭景田接任。黨中央認為蕭景田基層實力雄厚，希望借重他的整合與動員能力，來因應年底的五合一選舉。