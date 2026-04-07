見賴清德一面很難！　鄭麗文：沒「賴鄭會」難有「賴習會」

記者崔至雲／台北報導

國民黨「2026 和平之旅」今（7日）由國民黨主席鄭麗文帶隊出訪大陸。一早國民黨舉行行前記者會，鄭麗文提到，之前有媒體說，是不是希望能夠有「賴習會」？鄭麗文說，沒有「賴鄭會」，大概很難有「賴習會」，希望台灣內部的政黨政治，回歸理性的競爭，回歸人民福祉為上，遵守中華民國憲法所規範的民主法治制度。

▲國民黨主席鄭麗文召開2026和平之旅啟程中外記者會。（圖／記者周宸亘攝）



國民黨「2026 和平之旅」訪問團除了鄭麗文外，包含副主席兼秘書長李乾龍、副主席張榮恭、蕭旭岑、智庫副董事長李鴻源、中央評議會主席團主席蘇起、袁健生、黨主席特別顧問李德維、文傳會主委尹乃菁、大陸事務部主任張雅屏、青年事務發展委員會主委連勝武、國民黨發言人江怡臻、國際事務部主任董佳瑜、黨務顧問雷宏毅。

國民黨中央今上午10點將於黨中央召開「2026和平之旅」啟程中外記者會，鄭麗文親自出席說明。

對於此次大陸行的目的，鄭麗文說明，首先第一個，很重要的一個訊息就是要向全世界來證明，兩岸都希望透過和平的方式、對話、溝通、交流，化解所有可能的歧異，帶來和平的紅利。因此，和平的決心是這一次最重要、最重要的一個訊息。國民黨也多次的在各種場合向對岸傳達，相信對岸也已經收到非常清楚的訊息，那麼這也是大家所共同關注跟期待的。

鄭麗文提到，台海、兩岸之間，因為過去這十年來快速的冰凍，在很多的交流方面被刁難、被切斷，使得百工百業不堪其苦，非常非常的慘淡。因此，他們當然希望對岸也能夠釋出善意，但是因為國民黨畢竟是在野黨，所以具體政策的開放，兩岸重新恢復正常的交流、全面的交流，當然一定是等到2028年本黨執政，自然就會開始。

鄭麗文也說，之前有媒體說，是不是希望能夠有「賴習會」？她在這裡再次的跟大家說明，沒有「賴鄭會」，大概很難有「賴習會」，所以她很期待大家都在台北，見上一面真的有這麼的困難嗎？國民黨在立法院的黨團真的太辛苦、太辛苦了，希望台灣內部的政黨政治，回歸理性的競爭，回歸人民福祉為上，遵守中華民國憲法所規範的民主法治制度。一切回到常軌，自然而然，台灣、國家的競爭力、人民的繁榮就會開始。