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韓協商無用！卓榮泰拒備詢　李貞秀議場唱獨角戲...哽咽訴被羞辱

▲李貞秀在立法院會質詢結束後受訪，哽咽批評卓榮泰羞辱立委。（圖／記者湯興漢攝）

▲李貞秀在立法院會質詢結束後受訪，哽咽批評卓榮泰羞辱立委。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

行政院長卓榮泰今（7日）在立法院會上首次面對民眾黨立委李貞秀，即使立法院長韓國瑜表達要尊重立委質詢權，且臨時召集協商，但卓仍堅持不接受李貞秀的質詢，導致李首次的院會登板質詢只能唱獨角戲。李貞秀除在會中強調自己唯一效忠中華民國，「今天站在這裡，就是台灣民主的驕傲」外，會後受訪時還哽咽批評卓榮泰，「這樣羞辱立委很囂張也很過分」。

面對李貞秀是否放棄中國大陸國籍與戶籍爭議，卓榮泰下令在李貞秀立委資格尚未認定前，各部會不得向李提供任何資料，也可以拒絕接受李的質詢，以致李兩次在內政委員會質詢時，內政部長劉世芳、陸委會邱垂正都拒上台備詢。

李貞秀7日首次在立法院會登板質詢卓榮泰，其他民眾黨立委都到議場「護駕」。質詢開始，李貞秀請卓榮泰、劉世芳跟邱垂正上台，卓則示意劉跟邱坐在位子上，自己則上備詢台，表達其立場。

▲李貞秀質詢「唱獨角戲」。（圖／記者湯興漢攝）

▲李貞秀質詢「唱獨角戲」。（圖／記者湯興漢攝）

卓榮泰一上台就說，他今天步上備詢台，是基於對立法院長主持大院議事秩序的尊重與接受，但他要向韓國瑜與大院表達他目前心理面真正想法。站在對面的李貞秀「女士」並沒有依法放棄中國戶籍跟國籍，完全不符合《兩岸關係條例》跟《國籍法》規定，落實對中華民國的單一效忠，因此李沒辦法成為合法資格的中華民國國會議員，這責任在中國政府，不是台灣政府。

卓榮泰表示，任何有中國國籍就必須接受中共《憲法》、《反分裂法》、《情報法》、《反間諜法》、《國安法》，就富有推動統一的義務，更有蒐集情報義務。然而要當作一個合法中華民國國會議員，必須嚴守國家機密、嚴守國家安全，因此任何一個人資格上發生疑義，不是違反中共的法律，就是要遵守中共的法律去搜集情報，否則也會違反台灣的法律、中華民國法律，必須確保國家安全，不能洩漏國家機密，這兩項是違背的，沒有一個正常人可以做到這樣工作。

卓榮泰說，在完備所有程序後，是具有中華民國國會議員跟立委，才能在大院議堂依照憲法行使質詢權；如果沒辦法完備此程序，當然不是中華民國立委，就沒有權利行使憲法權利，行政院也沒有義務接受這樣的答話。因此行政官員在此時，向立法院長表示最大立場，就是行政院所有首長沒有義務接受一位不具備合法資格的中華民國國會議員任何個人，在大院裡面進行備詢，「這是我們對憲法忠誠遵守跟我們必須負起的責任」。

韓國瑜回應，立委在開會時有向行政院長跟各部會首長質詢之權，此為憲法基於民意政治、責任政治所為的制度性設計，希望行政院長、各部會首長能依據相關規定，尊重本院立委質詢權，現在休息。

▲▼民眾黨陸配立委李貞秀今天首次站上質詢台要求質詢行政院長卓榮泰，卓榮泰以李貞秀不符資格不願上台接受質詢。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨立委今到議場「護駕」李貞秀。（圖／記者湯興漢攝）

休息期間，韓國瑜與朝野黨團在議場內的會議室協商。民眾黨立法院黨團總召陳清龍受訪表示，過程當中，韓國瑜發揮高度，來保障民眾黨立委該有的權責，安排休息，讓大家能夠一起來協商，民眾黨也向韓表達維護李貞秀權益的立場，最後結論是，民眾黨支持李貞秀權益。

在休息過後，韓國瑜再次邀請李貞秀上台質詢，李則同樣邀請卓榮泰等人備詢，但此時就無任何人上台，李遂批，「卓榮泰先生」整個行政團隊都雙標，只想鞏固自己的票源，不想顧全國人民的福祉。接著，李開始自己「唱獨角戲」的質詢，並在最後哽咽地說，她唯一效忠中華民國，今天站在這裡，就是台灣民主的驕傲，要拜託所有善良的台灣新家人，一起來阻止這個毀憲亂政的賴政府繼續惡搞。

此外，李貞秀會後受訪時也哽咽道，這樣羞辱立委很囂張也很過分，請所有陸配弟兄姊妹記住，今天在台灣所有的政黨，到底是執政黨在捍衛新住民的權益，還是在野黨在捍衛所有國人的權益。

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