合作過的「3位外國YTR都翻車」！粉絲心疼HOOK：感覺當初蠻委屈

▲酷。（圖／翻攝自酷IG）



記者施怡妏／綜合報導

擁有百萬訂閱數的法國網紅酷（Ku）近日遭前員工爆料，未正常幫忙投保勞健保，酷還說「反正我拍什麼你們都會看，因為台灣人就是自卑！」但至今酷仍未對外說明。有網友提起，酷過去與網紅Hook鬧翻的傳聞，當時酷、Hook、劉沛與Tommy四人感情要好，常合體拍影片，如今四人組的3人都翻車了。

HOOK、酷舊事再被挖出



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有網友在Threads發文，提起酷與其他創作者的關係，其中，最受關注的就是和HOOK之間的變化。原PO提到，兩人過去交情不錯，Hook甚至曾邀請酷一起過年，並與劉沛、Tommy組成「互酷沛米」。不過沒多久後，酷和HOOK就鬧翻了，四人的頻道最後一次更新也停留在5年前，原PO透露，「HOOK之前默默提到的時候感覺蠻委屈的」。

▲HOOK。（圖／翻攝自Instagram／helloiamhook）



是否鬧翻未獲證實



雖然截至目前為止，酷與HOOK都沒有正面證實雙方是否鬧翻，但網路上出現不少猜測聲音。有網友指出，兩人過去拍過的相似主題影片，認為可能因為題材抄襲，才讓雙方關係生變，像是「24小時吃三色豆」，就被拿出來反覆討論。不過，有網友緩頰，「兩個人的影片我都有看，但酷拍一周的影片資訊欄都有寫是參考HOOK，這樣不算抄襲吧。」

截至目前為止，酷的YT頻道已從230萬人次訂閱下降至228萬人次，短短一天就掉了2萬人，而且這起事件仍持續延燒，酷至今也還未對外說明。