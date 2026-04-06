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不是外遇！人妻產後「主動愛愛被拒」　愣見老公手機崩潰：很丟臉

▲尷尬，床事，陽痿，早洩，性無能，不舉，性功能障礙，性生活不協調，性侵，性騷擾，仙人跳，煩惱。（圖／記者黃克翔攝，示意圖，與本文當事人無關）

▲老公不碰妻子，原因崩潰了。（示意圖／與本文當事人無關／記者黃克翔攝）

網搜小組／劉維榛報導

「回不去了？」一名網友分享，閨蜜產後一年雖外表恢復，但私密處與身形改變影響夫妻關係，親密頻率大幅下降，甚至遭另一半冷淡對待。直到發現丈夫手機充滿年輕身材影片，對方坦言「感覺有差」，讓她自信崩塌。貼文引發共鳴，一名人妻也遭老公拒絕，原因竟是下體生過小孩「做不下去」。

一名網友在Dcard透露，閨蜜生完小孩一年多，外表恢復得不錯，私底下卻承受著巨大落差。產後私密處乾澀、肚皮明顯鬆弛，原本寄望透過運動改善，沒想到一年過去依然毫無起色。

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起初她並未放在心上，直到另一半開始漸漸疏遠，親密次數從一週兩、三次驟降至一個月一次。閨蜜難過直言，「主動也沒用，只會被老公敷衍，不然就說很累。」直到某天無意間看到老公手機，才發現事情不單純，雖然沒有外遇，但裡頭充斥著年輕、緊實身材的影片。

她鼓起勇氣詢問，老公只淡淡丟下一句「感覺真的有差」，讓閨蜜坦言「那一瞬間不是生氣，是很丟臉，覺得自己好像被退貨」如今閨蜜對房事興致缺缺，忍不住向原PO嘆道，「是不是生過小孩，就回不去了？」一番話讓原PO聽了心疼不已，「我聽完覺得好可怕，是不是很多產後女生都有一樣的問題？」

底下網友熱議，「生小孩真的對女生來說犧牲很大」、「我倒是相反，老婆生完就不想給我碰」、「補充營養素及蛋白質是可以恢復的」、「我生2寶，但我老公覺得還好，身材也是跟還沒生差不多，我覺得多做運動還是有差」、「真的回不去，不是不想減肥，是就算減了肥，還是會有一層厚厚的皮在那裡」。

也有人直呼，「我朋友更慘，生完後比過去更瘦更漂亮，恢復得很好，看不出來有生過小孩，但老公不碰她的原因是，覺得下面是生小孩的地方，感覺奇怪所以做不下去」。

事實上，兩性專家欣西亞曾在粉專分享，一名人夫與妻子的性愛次數自孩子出生後嚴重減少，「可能1個月都沒有1次」，初期他能體諒照顧孩子辛苦又累，但時間一長怕自己也忍不住。曾和妻子反應過，但仍沒改變，漸漸地他感到性愛可有可無，妻子只是為了滿足他而配合，雖不要求回到生小孩前的性生活，但轉變太大讓他不知所措。

對此，欣西亞也坦言，愛愛次數真的並非重點「質量才是」，牽手比做愛更重要。換言之，心理和生理的親暱感才是伴侶間應該經營的。針對該位人夫的性生活困擾，她也傳授3大秘訣：

1.重拾另一半當女人的滋味

很多男生說能體諒妻子照顧孩子的辛苦，但出一張嘴是不夠的，具體行動幫忙分憂解勞才是王道。欣西亞表示，也要定期帶另一半出去放風，做做SPA、喝下午茶、購物、美髮美甲，重拾當女人的滋味。當她懂得寵愛自己，晚上才有餘力寵愛孩子和丈夫。

2.重拾兩人世界

欣西亞認為，有孩子在身邊，性愛就少了一分浪漫，多好幾分負擔。強調兩人世界很重要，讓妻子打扮得漂漂亮亮，接她出門到餐廳吃飯、再來場電影，甚至安排2天1夜輕旅行等等。夫妻真的要努力製造獨處時間，而非等到孩子長大後才經營，否則為時已晚一切都來不及了。

3.製造平淡卻實在的浪漫

欣西亞直呼，牽手比性愛重要，「很多男人都是有求於老婆才牽起她的手，把牽手當作上床的前奏，其實根本本末倒置。」她認為，伴侶間的親暱感平時就要維繫，否則丈夫目的性太強，一靠近就讓妻子整個人彈開，下半身秒風乾。

最後，欣西亞直言，無性生活的起因很多，生兒育女只是其中之一。因此，防範勝於治療，夫妻倆平時一定要一起照顧孩子，並且努力挪出時間和空間給彼此。她語重心長地說，「別以為現在跟另一半炒飯炒得激烈，此生就跟無性生活絕緣，不是不報時候未到啊！」

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