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沈伯洋選北市　媒體人9字預言「小雞被自家母雞踩死」

▲▼民進黨立法院黨團26日召開輿情回應記者會，立委莊瑞雄、沈伯洋、范雲、吳沛憶出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲立委沈伯洋傳可能披戰袍，代表綠營出戰北市。（圖／記者湯興漢攝）

記者柯沛辰／綜合報導

民進黨2026年台北市長人選難產，近日傳出可能徵召民進黨立委沈伯洋參戰。對此，媒體人樊啓明直言，沈伯洋意識形態極度鮮明，若擺在主帥位置，小雞勢必得加碼向深綠靠，但此舉恐嚇跑游離選民，造就少數明星議員高票神話，卻賠上議會整體席次，釀成「小雞被自家母雞踩死」的悲劇。

綠營北市布局進入最後階段　沈伯洋成鎖定人選

民進黨布局2026縣市長選戰進入最後階段，今（7日）將召開選對會討論，外傳桃園市長人選已鎖定法務部政務次長黃世杰、新竹市長提名前立委莊競程、新竹縣長提名竹北市長鄭朝方。至於台北市，將鎖定沈伯洋。

樊啓明：檯面上敲鑼打鼓的人　多半都不用選

樊啓明6日晚間發文表示，最近檯面上敲鑼打鼓、大力聲援沈伯洋出戰的，幾乎清一色是像王義川、謝志偉這些不用選的綠營名嘴或政治人物，「站著說話不腰疼」。反觀那些年底真要上陣的民進黨台北市議員參選人，一個個卻低調異常。

若母雞意識形態極度鮮明　恐嚇跑中間與市政選民

樊啓明直言，沈伯洋意識形態極度鮮明，這樣的人選擺在主帥位置，小雞想跟著吃香喝辣，勢必加碼靠向深綠，但現實是台北市的綠色板塊就那麼大。極端化的母雞一發威，中間與重視市政的游離選民恐被嚇跑，大餅很難向外擴張。

恐造就少數明星議員高票　卻賠掉整體議會席次

樊啓明認為，若真由沈伯洋出戰，很可能造就少數幾個明星議員的高得票神話，全賠上議會的整體席次。最後，沈伯洋的「母雞效應」不僅未能鞏固民進黨北市基本盤，還可能釀成「小雞被自家母雞踩死」的悲劇。

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