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以為老化！台中男背痛狂吃止痛藥　醫揪出攝護腺癌四期骨轉移

▲劉緯陽主任,泌尿科。（圖／大里仁愛醫院提供）

▲男子背痛幾個月，健康檢查時，竟意外發現攝護腺癌合併瀰漫性骨轉移（方框處）。（圖／大里仁愛醫院提供）

記者游瓊華／台中報導

台中一名70歲余先生背痛好幾個月，以為是年紀大造成的脊椎退化或筋骨痠痛，靠止痛藥和熱敷就能緩解，沒有積極就醫，直到健康檢查時，竟意外發現攝護腺癌第四期，合併瀰漫性骨轉移，隨即接受治療，目前病情獲得控制。

泌尿科主任劉緯陽指出，攝護腺癌是台灣男性常見癌症，根據衛福部統計，發生率在男性癌症中排名前幾位。早期攝護腺癌通常沒有明顯症狀，許多患者常因為排尿困難、夜尿頻繁、血尿，甚至像余先生一樣出現骨痛才就醫，往往病情已屬晚期。
▲劉緯陽主任,泌尿科。（圖／大里仁愛醫院提供）

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▲台中大里仁愛醫院泌尿科主任劉緯陽(右)指出，攝護腺癌是台灣男性常見癌症；健康管理中心主任黄珮茹(左)建議中高齡男性應養成定期健檢的習慣。（圖／大里仁愛醫院提供）

劉緯陽解釋，攝護腺癌的好發族群多為50 歲以上男性，尤其有家族病史者風險更高，一般建議50歲以上男性每年檢測一次攝護腺特異抗原（PSA）；若屬於高風險族群（如直系親屬曾罹病），則應從45歲就開始檢測。

此外，針對攝護腺癌骨轉移的治療，劉緯陽指出，目前主要以荷爾蒙治療作為第一線，搭配新一代標靶荷爾蒙藥物或化學治療，可有效延緩病程。同時也會針對骨轉移給予骨保護治療藥物，或利用放射治療緩解骨痛，提升生活品質。雖然骨轉移代表病程已進入晚期，但若積極治療，病人仍能維持一定存活期與生活功能。

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攝護腺癌大里仁愛泌尿科

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