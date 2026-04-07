李在明道歉止血！金與正轉達金正恩評價「坦率大氣」：再犯必付代價

▲北韓朝鮮勞動黨中央委員會部長金與正。（圖／朝中社）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統李在明昨（6）日針對「無人機侵入北韓領空」事件向平壤當局公開表達遺憾立場後，北韓（朝鮮）旋即由金與正出面回應，轉述其最高領導人金正恩給予的正面評價，稱此舉展現「坦率且大氣的態度」。不過，北韓強硬警告，要求南韓停止一切挑釁行為，並劃清南北韓對話界線。

根據北韓官媒《朝中社》，金正恩的胞妹、朝鮮勞動黨中央委員會部長金與正6日晚間發表談話，指出對於李在明針對無人機入侵事件直接表達「遺憾」並提及防範措施，北韓方面認為，「這是非常值得慶幸的事，也是為自身著想的明智處置」。她轉述「國家最高元首」的看法，稱南韓領導人的舉動「展現出坦率且大度的態度」。

南韓《韓聯社》分析，金與正口中的「國家最高元首」，應該指的是北韓最高領導人金正恩；換言之，李在明對於無人機入侵事件表達遺憾的談話，直接獲得金正恩的讚許。

不過，金與正話鋒一轉，強調南韓不應只在口頭上強調和平與穩定，而是應「停止一切對朝鮮民主主義人民共和國（北韓）的魯莽挑釁行為」，並警告若再發生侵犯主權的事件，南韓將會付出難以承受的代價。她也明確表示，南韓應放棄任何接觸或對話的嘗試，對南北韓關係劃下明確紅線。

▲南韓總統李在明6日在青瓦台召開並主持國務會議。（圖／VCG）

據悉，南韓總統李在明6日在青瓦台主持國務會議時，首度針對無人機事件公開致歉。他表示，「這起事件並非（南韓）政府意圖，但部分民間人士『不負責任且魯莽的行為』已引發不必要的軍事緊張。」

李在明強調，依據南韓憲法與法律，個人不得擅自對北韓進行挑釁行為，「即便出於國家戰略需求，也必須極度審慎」。他已指示相關部會檢討制度漏洞，並要求對策須能立即落實，以避免類似事件重演。

南韓軍警聯合調查小組已於3月31日將涉案人員移送檢方，包括一名國家情報院職員與兩名現役軍官，涉嫌協助民間人士製作並操縱無人機飛入北韓領空拍攝，目前3人均已遭停職並轉入待命處分。

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