林佳龍以總統特使身分　率60人商貿考察團訪友邦馬紹爾群島

▲外交部長林佳龍。（資料照／記者徐文彬攝）

記者詹詠淇／台北報導

外交部長林佳龍以總統特使身分，今（7日）起至9日率商貿考察團訪問馬紹爾群島，並將在馬國舉辦台馬ECA首次諮商籌備會議及「馬國投資商機說明會」。訪馬期間將會晤馬國總統海妮、國會議長瓦西、外交暨貿易部長康仁德等馬國政要及在地傳統領袖。

外交部今（7日）表示，外交部長林佳龍應我國太平洋友邦馬紹爾群島共和國政府的邀請，以總統特使身分於4月7日至9日率商貿考察團訪問馬紹爾群島，除邀請我國經濟部國際貿易署副署長胡啟娟、衛生福利部食品藥物管理署副署長蔡淑貞，以及財團法人國際合作發展基金會副秘書長史立軍及外交部「無人機外交工作小組」外，並結合我國漁業、航運、冷鏈物流、醫療器材、食品加工、潔淨能源及資通訊等產業界代表逾60人參團，盼以「公私協力、以大帶小」模式媒合我國更多業者參與對馬投資，以推動「榮邦計畫」。

此外，外交部指出，為落實於2025年1月15日生效之「台馬經濟合作協定」（ECA），此行亦將在馬國舉辦台馬ECA首次諮商籌備會議及「馬國投資商機說明會」，為擴大雙邊經貿合作展開新頁。

外交部說，林佳龍訪馬期間將會晤馬國總統海妮（Hilda C. Heine）、國會議長瓦西（Brenson Wase）、外交暨貿易部長康仁德（Kalani Kaneko）等馬國政要及在地傳統領袖，並藉此行參訪「密克羅尼西亞運動會田徑場」、「馬久羅醫院遠距醫療中心」以及「家禽飼養計畫養雞場」等重要雙邊合作成果。