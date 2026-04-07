美退將示警：若台灣不積極提高國防預算　川普將做出懲罰性回應

▲民進黨立委陳冠廷國會辦公室、聯合太平洋創新聯盟（UPIA）及台灣世代智庫共同主辦「海上防衛無人趨勢論壇」。（圖／立委陳冠廷國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨立委陳冠廷今（7日）於「海上防衛無人趨勢論壇」表示，面對台海軍事壓力持續升高，台灣應掌握自己的命運，強化海上防衛能力，而非選擇消極逃避，「在和平時期選擇躺平，在衝突中必然潰敗」，呼籲朝野共同支持國防預算，加速無人系統建軍。美國退役海軍少將蒙哥馬利也提出多項直白警告，美國總統川普不會區分國民黨或民進黨，他看的是台灣整體有沒有展現自我防衛的決心，若台灣不積極提高國防預算，川普將對台灣整體做出懲罰性回應，台灣也將因此失去一個可靠的美國夥伴。

民進黨立委陳冠廷國會辦公室、聯合太平洋創新聯盟（UPIA）及台灣世代智庫今（7日）共同主辦「海上防衛無人趨勢論壇」，邀請美方國防政策專家、無人載具科技企業及投資人來台，與台灣政府及產業界就海上安全、無人系統整合及供應鏈韌性等議題進行深度交流。論壇聚焦三大面向，包括無人系統如何形塑台灣海峽防衛態勢、高強度環境中的系統整合挑戰，以及如何與盟友建立具韌性的供應鏈，確保關鍵能力能規模化生產與部署。

陳冠廷指出，近期CNN報導台海軍事壓力升高，帶動移民與資產外移的討論，但他的態度很明確，「與其到別人的國家當客人，不如當自己命運的主人」。台灣正以不對稱作戰與韌性防衛為核心，建立多域拒止能力，而海上無人系統正是這項戰略的關鍵所在。

陳冠廷表示，強化海上防衛的意義，在於避免北京產生誤判。中國面臨根本的選擇，透過合作成為全球強權，或對台動武，兩者無法並存，「一條通往強盛，另一條走向衰退」。台灣已做好準備，要成為印太地區負責任的夥伴，透過在地能力與國際合作，打造更強韌的防衛體系。

美國退役海軍少將、保衛民主基金會網路與科技創新中心總監蒙哥馬利（Mark Montgomery）在論壇中提出多項直白警告。他指出，台灣必須同時因應台灣海峽的低成本、高數量無人載具需求，以及東海岸面對高階威脅的精密裝備需求，兩者缺一不可，這也是台灣國防預算必須持續提高的原因。

蒙哥馬利表示，美國總統川普不會區分國民黨或民進黨，他看的是台灣整體有沒有展現自我防衛的決心，若台灣不積極提高國防預算，川普將對台灣整體做出懲罰性回應，台灣也將因此失去一個可靠的美國夥伴。

蒙哥馬利也坦言，目前美台之間的軍事互操作性在美國所有亞洲作戰夥伴中處於最低水準，若不儘速改善，一旦衝突發生，將產生嚴重後果。此外，他表示台灣與美國企業合作，有機會建立一條排除中國元素的「非紅供應鏈」，這是其他國家無法提供的獨特戰略優勢。

陳冠廷在聽取蒙哥馬利發言後回應，國民黨團黨鞭應該聽聽今天論壇的意見，因為在野黨正全力阻擋國防特別預算法案，該法案包含約100億美元（約3000多億台幣）專門用於無人平台的預算。

陳冠廷直言，無人載具在當今及未來戰場上扮演至關重要的角色，「如果今天不做，明天就會遭殃」，當美方專家都已明確示警，在野黨仍執意杯葛國防預算，令人難以理解。

陳冠廷也表示，台灣已積極推動國防產業合作，他的選區設有專門用於無人平台的航太園區，預計今年8月啟用，歡迎美國企業進駐設立合資企業，共同打造台灣的無人載具生產能量。