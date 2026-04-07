8旬翁騎車迷途+體力不支　內埔暖警即時救援助返家

▲內埔警方帶邱姓阿北回所休息。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

內埔鄉一名8旬邱姓老翁清晨外出騎腳踏車運動，途中體力不支且一度迷失方向，無助停在路旁。警方獲報到場後，先行安置休息並提供飲食，再聯繫家屬接回，化解可能發生的危險狀況。暖心協助讓家屬深表感謝。

內埔警分局內埔派出所警員李智鈞，日前上午8時許備勤時接獲110報案，指內埔鄉文化路段有民眾需要協助，警方立即趕赴現場處理。

員警抵達後發現，一名年逾80歲的邱姓老翁騎乘腳踏車停在路旁休息，神情略顯疲憊。經關懷了解，他當天一早外出騎車運動，途中因體力不濟感到疲累，加上記憶一時混亂，竟忘記返家的路線，只好停下來休息等待協助。

考量他年事已高，且在路旁逗留恐有安全疑慮，警方先將其帶返派出所安置休息，並貼心提供茶水及零食補充體力，待其狀況穩定後，隨即聯繫家屬。後續由其兒子到派出所將他平安接回，家屬對警方即時伸出援手深表感謝。

內埔分局長江世宏表示，長者若於清晨或夜間外出運動，應穿戴具反光效果的衣物或帽飾，以提升能見度，確保人身安全；同時建議可配戴愛心手環或在衣物上標示聯絡資訊，以利緊急時能迅速辨識身分並聯繫家屬。警方也提醒，若遇緊急狀況，可立即撥打110或向鄰近派出所求助。