　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

8旬翁騎車迷途+體力不支　內埔暖警即時救援助返家

▲內埔警方帶邱姓阿北回所休息。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲內埔警方帶邱姓阿北回所休息。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

內埔鄉一名8旬邱姓老翁清晨外出騎腳踏車運動，途中體力不支且一度迷失方向，無助停在路旁。警方獲報到場後，先行安置休息並提供飲食，再聯繫家屬接回，化解可能發生的危險狀況。暖心協助讓家屬深表感謝。

內埔警分局內埔派出所警員李智鈞，日前上午8時許備勤時接獲110報案，指內埔鄉文化路段有民眾需要協助，警方立即趕赴現場處理。

員警抵達後發現，一名年逾80歲的邱姓老翁騎乘腳踏車停在路旁休息，神情略顯疲憊。經關懷了解，他當天一早外出騎車運動，途中因體力不濟感到疲累，加上記憶一時混亂，竟忘記返家的路線，只好停下來休息等待協助。

考量他年事已高，且在路旁逗留恐有安全疑慮，警方先將其帶返派出所安置休息，並貼心提供茶水及零食補充體力，待其狀況穩定後，隨即聯繫家屬。後續由其兒子到派出所將他平安接回，家屬對警方即時伸出援手深表感謝。

內埔分局長江世宏表示，長者若於清晨或夜間外出運動，應穿戴具反光效果的衣物或帽飾，以提升能見度，確保人身安全；同時建議可配戴愛心手環或在衣物上標示聯絡資訊，以利緊急時能迅速辨識身分並聯繫家屬。警方也提醒，若遇緊急狀況，可立即撥打110或向鄰近派出所求助。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
322 1 5443 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／國1嚴重事故　駕駛宣告不治
3記憶體廠最新營收公布
賈靜雯20歲大女兒解放比基尼！背後只有一條線　三角泳褲被看光
今設晚宴！宋濤奉習近平指示祝「成功」　鄭麗文：把握和平機遇
暴力房仲照片已發各球團、各球場　禁止進入
快訊／行人遭輾碎亡　身分找到了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南閱讀力爆發！4校勇奪磐石獎　獲獎數全國第一

8旬翁騎車迷途+體力不支　內埔暖警即時救援助返家

地震頻傳！屏縣推耐震評估補助最高40萬　助民眾強化居住安全

兒童節歡樂不打烊　車城鄉保力村親子同樂嗨翻一整天

特警闖關嗨翻潮州！警友頒獎學金、企業加碼　23學子歡樂領獎

嘉義布袋國小125週年校慶　警方推反詐騙與交通宣導

嘉義獨居翁深夜跌倒爬不起來　警消緊急救援送醫

青年就業旗艦計畫　助雲嘉南千家企業解決缺工危機

71歲翁導航迷路受困山區　警民9小時深夜搜救成功

基隆「小船長大冒險」活動讓兒童節好好玩！市府推「一區一樂園」大受好評吸引逾55萬人次朝聖

橘貓自己走進誘捕籠　低頭狂吃肉關起來也不停

高雄毒春捲人數又上升！患者檢出沙門氏菌　市府重罰144萬

女演員「遭烈焰纏身」火舞表演事故 惹議！舞團回應了

軀幹斷裂臟器外露亡！新北聯結車失控暴衝畫面曝　3人遭撞1死2傷

新北男遭聯結車猛撞慘死　身分仍未查出...生前影像曝光

幫貓咪梳頭牠直接當機　結果越梳越爽放棄抵抗

撞擊畫面曝！新北聯結車疑天雨打滑　直衝行人「軀幹斷裂」當場亡

奴才想吸貓咪的肚肚　牠滿臉無奈踹腳拒絕

貓咪：這些不該在這　桌上蒜頭全遭掃落

柴犬吹毛狂吠！美容師神操作　牠瞬間傻眼忘記要生氣XD

台南閱讀力爆發！4校勇奪磐石獎　獲獎數全國第一

8旬翁騎車迷途+體力不支　內埔暖警即時救援助返家

地震頻傳！屏縣推耐震評估補助最高40萬　助民眾強化居住安全

兒童節歡樂不打烊　車城鄉保力村親子同樂嗨翻一整天

特警闖關嗨翻潮州！警友頒獎學金、企業加碼　23學子歡樂領獎

嘉義布袋國小125週年校慶　警方推反詐騙與交通宣導

嘉義獨居翁深夜跌倒爬不起來　警消緊急救援送醫

青年就業旗艦計畫　助雲嘉南千家企業解決缺工危機

71歲翁導航迷路受困山區　警民9小時深夜搜救成功

基隆「小船長大冒險」活動讓兒童節好好玩！市府推「一區一樂園」大受好評吸引逾55萬人次朝聖

獨/鄭麗文上海行程曝光！遊黃浦江、訪洋山港　東郊賓館會台商轉飛北京

快訊／國道水泥預拌車翻覆「追撞4車」！小貨車運將搶救不治亡

鄭麗文訪陸會否討論軍售案？　陸：反對台美軍事聯繫立場一貫明確

鰻魚飯、牛肉壽喜燒吃到飽　十二廚月底前加碼4人同行1人免費

快訊／9縣市「強風特報」　8級陣風颳到明天

1400萬人願犧牲？伊朗總統激昂喊話　將領號召「送孩子去站崗」

陸委會：鄭麗文在見習近平時　應要求正視中華民國存在的事實

已離職也能上班？　用AI打造數位分身惹議

全球能源供應大亂！　IEA示警：比3次石油危機加起來更嚴重

3記憶體廠飆營收！　威剛、十銓3月與Q1雙創高

正版來了！　李榮浩版權風波後首唱〈李白〉

地方熱門新聞

金門縣定古蹟陳顯墓疑遭破壞

墾丁辣妹調酒又出事！遊客怒：有夠盤

高雄毒春捲「未保責任險」　受害140人恐難求償

清明收假金門往台灣取消22航班

左顧右盼露餡！毒品人口攜安非他命、毒煙彈當場被逮

瓦斯用太久要收費？南消揭關鍵超過1年才可能收容器費

台南南區衝撞案嫌犯落網李伯利肯定警力、提智慧治安藍圖

南投推戒菸雙重獎勵

聖馬爾定許明恩醫師自學雙語提升診斷力

CT、MRI免久等！新營醫院推「零等待影像醫療」守住診療黃金期

兒童節暖心行動！黃偉哲訪幼兒園送祝福打造台南育兒友善城市

小小警察出動！南警五分局用「孫子兵法」守護長輩交通安全

基隆「小船長大冒險」活動讓兒童節好好玩

掌握化災第一手資訊！南消深入南寳樹脂踏勘強化搶救決策力

更多熱門

相關新聞

屏東少年單車故障　警「扛」1公里送返家

屏東少年單車故障　警「扛」1公里送返家

屏東東港警分局員警巡邏時，發現一名學童在昏暗車流頻繁路段徒步扛著故障單車返家，險象環生。警方立即上前關懷，不僅協助搬運單車，還以巡邏車閃燈戒護，陪同學童步行約一公里安全返家，暖心舉動讓家屬一再致謝。

基隆8旬婦忘帶鑰匙深夜徘徊　警暖心陪伴助平安返家

基隆8旬婦忘帶鑰匙深夜徘徊　警暖心陪伴助平安返家

高雄嬤晚間倒垃圾失聯12小時！住家600米外尋獲

高雄嬤晚間倒垃圾失聯12小時！住家600米外尋獲

婦夜間騎機車外出辦事迷路　警護送平安返家

婦夜間騎機車外出辦事迷路　警護送平安返家

翁夜間醉步路旁險象生　警護送返家保平安

翁夜間醉步路旁險象生　警護送返家保平安

關鍵字：

內埔警察老人安全迷路救援暖心故事運動安全

讀者迴響

熱門新聞

網紅禪師爆劈腿8女「寺廟迷姦人妻」

懷孕仍下海拍片！29歲女優曝「特殊癖好銷量更好」

聯結車撞工地「行人頭身分離亡」身份曝光！　警聯繫妻子中

下雨天保全汪摸魚　睡到翻肚超爽

李在向北韓明道歉止血　金與正：坦率大氣

合作過的「3位外國YTR都翻車」！粉絲心疼HOOK

許老三慶生14歲！

伊能靜揭二婚秦昊關鍵　兒子庾恩利1句話催淚

不是外遇！產後「主動愛愛被拒」　她愣見老公手機崩潰

不滿中央「空降」人選　國民黨二林黨部主委請辭

全台水庫大進補1.5億噸　最大贏家出爐

台中2歲童8樓墜落！「口鼻流血」重傷搶救中

馬汀鞋驚傳撤台最後入手機會

伊朗肩扛飛彈擊中美軍機　下秒4軍官遭反殺

網紅禪師「女生都想停我塔台上」瞎扯濫情原因

更多

最夯影音

更多
橘貓自己走進誘捕籠　低頭狂吃肉關起來也不停

橘貓自己走進誘捕籠　低頭狂吃肉關起來也不停
高雄毒春捲人數又上升！患者檢出沙門氏菌　市府重罰144萬

高雄毒春捲人數又上升！患者檢出沙門氏菌　市府重罰144萬

女演員「遭烈焰纏身」火舞表演事故 惹議！舞團回應了

女演員「遭烈焰纏身」火舞表演事故 惹議！舞團回應了

軀幹斷裂臟器外露亡！新北聯結車失控暴衝畫面曝　3人遭撞1死2傷

軀幹斷裂臟器外露亡！新北聯結車失控暴衝畫面曝　3人遭撞1死2傷

新北男遭聯結車猛撞慘死　身分仍未查出...生前影像曝光

新北男遭聯結車猛撞慘死　身分仍未查出...生前影像曝光

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面