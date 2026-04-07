蔣萬安滿意度69.1%！　學者揭「對綠營3大衝擊」

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

台北市政府研考會6日公布最新民調，台北市長蔣萬安整體施政滿意度高達69.1%，較前次調查上升4.4個百分點。對此，學者鈕則勳表示，形象加政績等於讓蔣萬安已經掌握如「倚天劍、屠龍刀」般的神兵利器，他也點出對綠營的3大衝擊，分別是「綠營支持者對投票意興闌珊」、「衝擊綠營北市議員席次」、「綠營北台灣氣勢衰弱，衝擊蘇巧慧選情」。

鈕則勳指出，北市研考會公布最新民調，市長蔣萬安的施政滿意度達69.1%，已近七成，相較上次調查還上升4.4個百分點，其間的脈絡至為清楚。畢竟蔣萬安在形象及政績這兩項選舉必備的元素上已然「獨步」於藍軍諸位大咖。

鈕則勳表示，以形象來說，蔣萬安已建構出「剛柔並濟」的形象，不僅是抗綠能量滿滿的「抗綠先鋒」，更堪稱是「在野第一勇」，這是剛的部分，勢必能鞏固基本盤 ; 柔的部分則在於他推動非常多照顧下一代與體諒父母照顧孩子辛苦的暖心政策，呼應了其「三寶爸」的特質，更可進取中間選民。

鈕則勳表示，至於政績，從大巨蛋啟用到生生喝鮮乳、免費營養午餐等，不僅讓其他縣市長跟進，與輝達簽約更讓台北有作為「AI首都」的強大潛能，而三月下旬台北市又榮獲2026年「李光耀世界城市獎」特別獎，更墊高了台北市的國際能見度，讓76.9%的市民以居住在台北市為榮，凡此種種都能凸顯蔣萬安堅實的政績。

鈕則勳認為，形象加政績等於讓蔣萬安已經掌握了如「倚天劍、屠龍刀」般的神兵利器，而這由蔣萬安掛帥領軍出征的氣勢，不僅讓綠營台北市、北台灣的佈局已然失去應有的節奏外，藍軍六都強將在台中市江啟臣初選勝出被提名後，「六星連動」主導選戰的格局更已然形成。

針對「蔣萬安掛帥對綠營的衝擊」，鈕則勳表示，第一，綠軍除了現今要尋得良將戰台北都已不可得，倘最後出線的候選人只能是不得已的急救章，只想退而求其次以求鞏固基本盤的話，便可能讓綠營支持者對投票支持意興闌珊。

鈕則勳說，第二，這也極可能衝擊綠營北市議員的席次，議員候選人只能「隨人顧性命」，也未必會與市長候選人聯合競選。

鈕則勳說，第三，而台北市綠營氣勢拉不起來，要和北台灣選將串連打團體戰，當然難上加難，綠營北台灣氣勢衰弱，更可能衝擊蘇巧慧的選情。

鈕則勳提到，遑論藍軍中台灣還有盧秀燕與江啟臣在固守，而只要這藍軍的「北中戰力輻射」相互拉抬選情的效益擴散，屆時蔣萬安全台為藍軍選將助選將更加從從容容、游刃有餘。

▼中國文化大學廣告系專任教授鈕則勳。（圖／記者湯興漢攝）

有關本次民調，114年12月市長施政及各施政項目家戶電話調查，於114年12月19日至12月21日執行。成功訪問20歲以上臺北市民1,081人，拒訪1,859人；在95%信心水準下，抽樣誤差約正負3個百分點以內。調查以台北市住宅電話為母體，透過系統加尾數2碼隨機代換進行抽樣，並以性別、年齡、戶籍地及教育程度進行樣本加權，使調查結果更符合臺北市人口結構。統計數據採四捨五入進位至小數點後第1位，詳細內容以原始百分比為主。