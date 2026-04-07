聯結車撞工地「行人頭身分離亡」身份曝光！　警聯繫妻子辨認衣物中

▲新北市新北大道奪命車禍，行人遭輾慘死，事隔32小時身份終於確認了 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

新北市新北大道六段與台麗街口6日清晨6時許發生死亡車禍！一輛聯結車疑似因天雨路滑，先撞上路口分隔島後，再衝進路旁工地，一名男行人當場遭輾，頭、身分離慘死，而男行人的身份遲遲未確認，警方7日下午2時許終於確認死者身份為35歲越南籍武姓男子，目前正與武男在台的妻子聯繫。

聯結車天雨路滑失控 輾斃男行人、波及保全夫妻

回顧整起事發經過，27歲郭姓駕駛6日清晨6時36分開聯結車行經新北大道六段時，疑似因天雨路滑車輛突然失控往左偏移，先撞上中央分隔島後，再往右外側偏移，衝進台麗街口撞斷消防栓及路牌鐵桿，隨後衝入一旁工地內。

男行人身份一度難辨認 警SIM卡查出姓名

當時一對準備下班的工地保全夫妻遭波及，48歲游姓妻子受傷送醫，另外，還有一名男行人不幸遭輾，當場頭身分離、臟器外露慘死，由於死者身上並未攜帶任何身分證件，僅留下一支手機，以及一個裝有衣服及工地用白手套的後背包，警方一度無法辨認其身份。

事隔32小時後，警方透過現場遺留的手機SIM卡，終於確認死者身份為35歲越南籍武姓男子，目前正與武男在台的妻子聯繫前來指認衣物，再進一步以指紋辨識確認其身份。