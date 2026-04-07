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國民黨彰化縣人選採徵召　謝衣鳳調升副秘、找蕭景田回任黨部主委

▲國民黨副秘書長李哲華出席藍白嘉義市長初選民調結果發佈記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨副秘書長李哲華出席藍白嘉義市長初選民調結果發佈記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

國民黨彰化縣長人選難產，傳出擬徵召考紀會前主委、律師魏平政參選。對此，國民黨副秘書長李哲華今（7日）表示，彰化縣將直接徵召，不會採取初選或協調式民調，參選人條件需符合本身有強烈意願、具備勝選條件等；另外，因應未來作業，李宣布，立委謝衣鳳升任黨副秘書長，縣黨部主委一職由前立委蕭景田回任。

李哲華說，外界也很關心彰化縣提名工作，從原有的3位有參選人到外界推薦的新北市副市長劉和然、現在的魏平政律師，都是國民黨內非常優秀的可提名同志。

李哲華指出，彰化縣有特殊的政治環境，國民黨中央一直思考最大勝選方案，所以在上周台中市、新竹縣初選民調協調結果出來後，召開決定提名作業的中央提名審核委員會，就全部22縣市的情況再做一次盤點。

李哲華表示，當天提名審核委員會成員都是歷任國民黨秘書長，都是資深、了解地方生態的，盤點之後只剩嘉義縣要在野大聯盟、今天宣布的嘉義市，還有彰化縣。

因應未來選情變化，李哲華說明，在上周中央提名審核委員會中，通過授權由組發會進行徵召作業，「所以在這裡很明確的，彰化縣不會再採取初選或協調式民調的方式，由組發會跟地方黨部就上述人選找出」。參選人條件的部分，第一，本身要有很強烈意願，第二要具備勝選條件，會從各方面做考量。

李哲華說，因應未來作業，也會就縣黨部主委人選做調整，原有的謝依鳳主委這幾年很辛苦，也表示參選意願，但為了讓後續徵召作業更圓滿順利，升任謝主委為副秘書長；此外，商請前彰化縣立委蕭景田回任縣黨部主委。

針對此人事異動，李哲華說明，除了縣長徵召外，還有鄉鎮市長議員村里長代表等，這個工作要趕快啟動，才能把地方選情穩固住。相關作業今天已經上簽給主席，相信很快會做人事上的發布。

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