民進黨選對會　桃園確定黃世杰參戰、北市聚焦4人選

▲民進黨發言人吳崢受訪。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（7日）召開選對會，耗時約2個小時，討論台北、桃園市長提名，桃園部分人選相對明確，據了解，就是由法務部次長黃世杰參戰；但由於還要處理相關行政流程，預計五月初正式提名；台北市長提名人選部分討論相當激烈，共有4位人選被提及，除行政院副院長鄭麗君、立委沈伯洋、范雲，曾主動表達參選意願的吳怡農也被列入討論。

會後，民進黨發言人吳崢轉述，今天選對會討論花了滿多時間聚焦台北及桃園市長的提名，桃園部分，選對會基本上確定明確人選，時程上，預計五月初正式跟大家報告。整個方向上相當明確，但一些細部的溝通跟準備作業要處理。

桃園部分，據了解，會中討論人選相當明確，就是由黃世杰參選，但黃的法務部次長的工作還有待交接，部分行政流程需要處理，因此會到五月初正式提名。

至於台北市人選，吳崢回應，台北市有幾位有力候選人，選對會還在就候選人的特質跟競爭力綜合討論。大家有不同意見，都還在討論。台北市長的提名還沒有明確時程，當然還是希望可以盡速跟社會大眾報告。

據了解，會中討論台北市長提名，主要聚焦4個人選，包含呼聲最高的鄭麗君，報載的立委沈伯洋、范雲，及過去主動表達參選意願的吳怡農。

據了解，多位與會人士在會中表達，鄭麗君仍是最多人期待的人選，其他人選最近相關討論很多，輿情也有一些反映，尤其沈伯洋部分，「輿情的討論」比較多，但目前對於北市提名人選還沒有明確結論。

在討論人選時，有選對會成員於會中表達，台北畢竟重中之重，蔣萬安更可能挑戰總統，人選應該慎重，宜緩不宜急，不應該為了提名而提名。