台南閱讀力爆發！4校勇奪磐石獎　獲獎數全國第一

▲台南4校榮獲閱讀磐石獎，獲獎校數全國第一。（記者林東良翻攝，下同）



記者林東良／台南報導

閱讀從來不只是翻頁，而是一座城市的底蘊，教育部公布2026年度國民中小學推動閱讀績優評選結果，台南市表現亮眼，共有4所學校榮獲「閱讀磐石獎」，包括國中組的鹽行國中、成功國中，以及國小組的官田國小、文和實小，獲獎校數勇奪全國第一，展現台南深耕閱讀教育的厚實實力。

台南市長黃偉哲表示，市府長期投入公共閱讀資源與教育支持，從建置「布可星球」閱讀理解平台、推動校園特色閱讀，到完善圖書館服務與閱讀空間，都是希望讓孩子從小培養閱讀習慣，進而提升理解與思考能力。此次4校同時獲獎，不僅是對學校努力的肯定，也印證台南閱讀教育政策的成效。

教育局長鄭新輝指出，閱讀是所有學習的基礎，台南透過「布可星球」與「布可小星球」平台，從幼兒繪本到中小學閱讀教育全面推動，強化學生閱讀素養。同時也鼓勵各校發展特色閱讀課程，讓閱讀不再只是課本內容，而是融入生活與學習的核心能力。自108年以來，台南已有29校獲得閱讀磐石獎，成績斐然。

此次獲獎學校各具特色。鹽行國中以在地文化為核心，發展「鹽行挖蛙哇」、「鹽行群英傳」等課程，結合生態踏查與國際交流，讓學生從閱讀延伸到實地探索；成功國中則以「成功學，愛閱讀I READ」為主軸，整合圖書館資源與跨域課程，培養學生觀點整理與表達能力。

國小方面，官田國小結合嘉南大圳、菱角與農村文化，透過「悅讀官田」課程，讓閱讀與土地經驗連結；文和實小則以關廟鳳梨、竹林與在地人文為主軸，打造「閱生活、閱生態、閱生命」課程，並結合SDGs議題與數位閱讀，培養學生探究與行動能力。

此外，在閱讀推手個人組部分，永仁高中國中部劉育志、和順國小黃于瑑及國立南科國際實驗高級中學國小部張雅婷等3位教師亦獲肯定，展現第一線教師在閱讀教育上的投入與專業。教育局強調，未來將持續深化閱讀課程與教學，讓閱讀不只是能力，更成為孩子理解世界、表達自我的力量。