快訊／嘉義市長藍白合談定　張啓楷勝出、邀翁壽良任主委

▲張啓楷、翁壽良出席藍白嘉義市長初選民調結果發佈記者會，由張勝出。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

嘉義市長選戰敲定「藍白合」，由國民黨提名的醫師翁壽良、民眾黨提名的前立委張啓楷先進行民調比拼，再選出人選對決民進黨提名人立委王美惠。民調結果今（7日）公布，民眾黨發言人張彤今宣布，由民眾黨參選人張啓楷勝出。

雙方日前協議由全方位、艾普羅、趨勢等3家民調公司，於4月2日至4日進行全市話對比式民調，民調加權方式依性別、年齡層等，以符合母體結構，但結果為內參，不對外公布。

翁壽良說，恭喜張啓楷民調勝出，今天表現是藍白合示範區的勝利，競選過程雙方都很努力，但沒有口出惡言，都互相鼓勵。

張啓楷說，誠如翁醫師說的，這次是藍白示範區的勝利，在之前就約好，這次不管誰在民調勝出，另外一方都要強力支持。張也現場宣布，邀請翁擔任嘉義市長競選總部主委，翁也答應，「藍白是在一起的，壽良、啓楷也在一起，兩個人聯手一定可以打贏勝仗」。翁則笑說，主委先看看有沒有別人，可以找黃市長（現任市長黃敏惠）。

張啓楷提到，民進黨最強的濁水溪以南，今天因為藍白緊密合作，會從雲林、嘉義、台南一起掛看板打選戰，藍白合的氣勢會起來，帶動整個藍白的勝利。

▲張啓楷出席藍白嘉義市長初選民調結果發佈記者會。（圖／記者林敬旻攝）

