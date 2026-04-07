鄭麗文飛抵上海微笑揮手　宋濤接機「未接受訪問」速離機場

記者鄭佩玟、陳冠宇／上海報導

國民黨主席鄭麗文今（7日）率團訪問中國大陸，行程包含上海、南京和北京，並傳出10日在北京會見中共總書記習近平。這是暌違近十年，國共兩黨領導人再次會晤。鄭麗文首站抵上海虹橋機場精神奕奕，並由大陸國台辦主任宋濤親自接機。

▲國民黨主席鄭麗文「2026和平之旅」首站抵上海虹橋機場，中共中央台辦主任宋濤接機。（圖／記者鄭佩玟攝）

鄭麗文今天搭乘上海航空FM852航班，11時30分從台北松山機場起飛，約13時15分抵達上海虹橋機場，媒體被安排在上海虹橋機場停機坪進行定點採訪。鄭麗文下機時，首先向前來接機的國台辦主任宋濤揮手，然後緩步走下階梯，在陸方人員獻花之後，鄭麗文與宋濤握手並簡單寒暄，國台辦聯絡局局長楊毅、國台辦新聞局長陳斌華、上海台辦主任金梅、聯絡局副局長凌子章、上海市委常委陳通也相繼與鄭握手。之後鄭麗文便搭上了接駁車離開機場，並未在現場接受媒體記者的訪問。

鄭麗文抵達上海後，隨即將乘坐高鐵轉往南京，並夜宿南京，預計明日一早前往中山陵謁陵，接著會再回到上海，9日飛往北京，10日可望與中共總書記習近平會面，12日結束訪陸行程搭機返台。按照慣例，鄭麗文除會見宋濤外，所到省區的一把手，包含中共政治局委員兼上海市委書記陳吉寧、江蘇省委書記信長星、政治局委員兼北京市委書記尹力，都會與鄭麗文會晤。